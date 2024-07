Feextur afirma que los apartamentos turísticos de Plasencia "no suponen ninguna amenaza"

La Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural se ha mostrado radicalmente en contra de poner límites a las licencias de apertura de apartamentos turísticos en Plasencia, una idea que ha defendido la Asociación de Alojamientos y Turismo, Altup.

Para esta última, en Plasencia existe una "saturación" y "no hay demanda para tantos", por lo que ha anunciado que pedirá una reunión con el alcalde, Fernando Pizarro, y concejales de la materia para estudiar nuevas normas. Sin embargo, para la Feextur, los apartamentos turísticos "no son ni suponen ninguna amenaza al desarrollo de nuestra región y tampoco a la capital del Norte de Extremadura, más bien todo lo contrario" y, sobre la limitación de licencias, considera que supondría "un ataque a la libre competencia con la excusa de que no hay clientes para todos".

Una empresaria de Plasencia, con un premio a la excelencia por sus apartamentos turísticos. / TONI GUDIEL

En un extenso comunicado, la Feextur defiende que "los apartamentos turísticos no expulsan a los vecinos del centro de Plasencia ni hace que los jóvenes tengan que marcharse de la ciudad, más bien todo lo contrario, el turismo da vida al centro".

Bienvenidos los apartamentos en Plasencia

Además, recuerda que los alojamientos ilegales "deben ser comunicados a la Inspección de Turismo o Dirección General de Turismo, que es la administración competente" y que "es el libre mercado el sistema que debe regular la relación entre vendedores y compradores, en definitiva, libre competencia para que el turista o viajero elija el tipo de alojamiento acorde a sus circunstancias, sea un hotel, hostal, apartamento, camping etc."

No obstante, señalan que, para aquellos que tengan alojamientos antiguos en Plasencia, "tendrán que adaptarse o superar la brecha digital" y a los que los hayan inaugurado en los últimos años, "gracias por hacerlo, mucha suerte y que puedan amortizar sus inversiones".

A quienes quieran poner en marcha más alojamientos de este tipo, la Feextur les manda un mensaje: "Bienvenidos, porque fuimos una región donde se emigraba por necesidad y hoy en el sector del turismo se invierte por hacer ciudad y región".