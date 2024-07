Amenazas al alcalde de Plasencia: Pizarro estudia denunciar a un empresario

El gabinete jurídico del Ayuntamiento de Plasencia está estudiando la posibilidad de denunciar por «acoso, insultos y amenazas» hacia el alcalde al responsable de la empresa a la que se ha excluido de la adjudicación del cambio de juegos infantiles en varios parques de la ciudad.

Así lo ha desvelado el propio Fernando Pizarro en el pleno ordinario celebrado este martes, señalando que los insultos y amenazas, de los que no ha dado detalles, le han llegado a través de WhatsApp y otros medios y, «en 13 años, no me había pasado nunca». No obstante, ha querido aclarar que este hecho "no varía en absoluto la neutralidad cuando se adjudica una obra o servicio".

Lo que ha ocurrido en este caso es que la empresa, cacereña, había obtenido la mayor puntuación en la adjudicación, pero con una baja temeraria, que debía justificar y, según un informe técnico del 10 de abril, no la justificó, por lo que quedó excluida del procedimiento y se propuso la adjudicación provisional a la segunda empresa con mayor puntuación.

Más paquetes de juegos por arreglar en Plasencia

Preguntado por la situación de la licitación por la concejala de Unidas Podemos, Mavi Mata, Pizarro ha señalado que la empresa ha recurrido a la Comisión Jurídica de Extremadura, por lo que el ayuntamiento está a la espera de su dictamen para que el procedimiento pueda continuar y se adjudique la reforma de los parques de La Isla, La Coronación y La Rana.

Además, el alcalde ha señalado que se está concluyendo el pliego de condiciones para sacar a licitación un segundo paquete de juegos infantiles, por valor de 250.000 euros y espera poder incorporar una partida para una tercera tanda en los presupuestos del próximo año.