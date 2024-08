Comerciantes de Plasencia, contra los orines de perro

Los comerciantes de la avenida de la Vera de Plasencia están "hartos" de los orines de perro que riegan las fachadas de sus tiendas día tras día y han ideado una campaña para pedir civismo a los propietarios de los canes.

Así, la Asociación de Vecinos e Industriales de Vera-Elena ha colocado carteles en el exterior de los establecimientos, en los que puede leerse: Mi fachada no es un pipican. Si no le gusta que su mascota lo haga en su hogar, por favor, no lo haga en el de los demás.

El presidente del colectivo, José Luis Ventura, ha explicado que lo que persiguen con esta medida es intentar concienciar a los dueños de los perros para que no permitan que orinen en sus fachadas, ya que desprende malos olores. "Les invitamos a que lleven una botella de agua o se vayan a parques habilitados. No queremos que nuestras puertas estén oliendo a orín".

Reparto de botellas en Plasencia

Precisamente, hace dos años, el Ayuntamiento de Plasencia puso en marcha una campaña frente a los orines y repartió 2.000 botellas de medio litro para que los propietarios de perros las llevaran encima y pudieran así diluirlos. El entonces edil Luis Miguel Pérez Escanilla señaló que había unos 11.000 perros censados en la ciudad.

Por otro lado, en el 2018, el ayuntamiento aprobó cambios en la ordenanza de tenencia de animales para declarar obligatorio que quienes conduzcan perros por la calle lleven bolsas para recoger sus excrementos y prohibir el uso de productos químicos en fachadas para evitar el olor de orines.