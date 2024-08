Licitadores de la ampliación del parking de La Isla: “Desde el ayuntamiento se han hecho mal las cosas”

El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha afirmado que Plasencia ha perdido “un tiempo precioso” por el recurso de dos licitadores del proyecto de ampliación del parking de La Isla. Estos han replicado al edil que “si Plasencia ha perdido un tiempo precioso es porque desde el ayuntamiento se han hecho mal las cosas, como demuestra la sentencia que nos da la razón”. Se refieren a las sentencias que emitieron, primero el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres y, después, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que anuló la adjudicación y obligó al ayuntamiento a volver a valorar las ofertas.

Lo hizo y lo que decidió fue que ninguna de las presentadas cumplía, ni la del adjudicatario inicial ni las de los licitadores recurrentes. Estos optaron finalmente por no seguir con la vía judicial, aunque sí lo hizo el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Cáceres, a quien el juzgado no ha dado ahora la razón, según ha explicado Hernández, por defender solo a los dos licitadores y no a todo el colectivo.

El ayuntamiento está a la espera de conocer si el colegio va a recurrir la sentencia o no, pero su intención es reiniciar el procedimiento, con un nuevo pliego y licitación, una vez que consiga los fondos necesarios. Se han perdido 800.000 euros del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía.