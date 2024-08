Llega el 'Looney Fest' a Plasencia este sábado para despedir el verano

Aterriza en la ciudad placentina la primera edición del Looney Fest, un festival de DJ 's que tendrá lugar en El Berrocal este sábado 31 de agosto. El horario es desde las 19.30 horas hasta las 3.00 horas con un aforo limitado a 1200 personas.

Es un festival dirigido principalmente al público joven de la ciudad que tiene como objetivo despedir el verano y dar un reconocimiento y crecimiento a los DJ’s placentinos y de la región. Este festival ha sido organizado por el creador de la marca de ropa Looney Brand, Mario García.

Los DJ’s confirmados hasta el momento son Borja Nieto, Blood Brothers, Raúl Roncero,Rubens, y Dani Serra.

En el recinto, además, habrá food trucks como Ponte Sabrosón Take Away, stand con prendas y sorpresas de Looney Brand, juegos como beerpong y multitud de actividades lúdicas que no dejarán indiferente a nadie.

Las entradas tienen un coste de 12 euros con una consumición las primeras 200 entradas y luego subirán a 15 euros. Se pueden conseguir en la aplicación de compra de entradas Nanait y en los puntos de venta Gospel Lounge y Clab Theater.

Además, en sus redes sociales @Looney.fest están haciendo un sorteo de entradas y un par de camisetas en primicia de Looney Brand. Mario, también ha adelantado que van a comunicar muchas más sorpresas en sus redes

El festival ha sido presentado en una rueda de prensa con la compañía del concejal de Festejos, David Dóniga y el organizador del evento, Mario García. El edil ha apuntado que “es de destacar que este evento está organizado por jóvenes de la ciudad y que se han implicado desde el primer momento para que salga adelante”. Además, Dóniga espera que el evento se consolide en la ciudad.

García, organizador del evento, explica que “su deseo es continuar celebrando este festival muchos más años y que se consolide en el tiempo”. Son los primeros en organizar un evento de estas características en el norte de Extremadura con el fin de que la gente de Plasencia no necesite irse a los pueblos o zonas de playa. Además, apuestan por el “potencial de la ciudad”.