Más de 15.000 personas han disfrutado del Festival de Folk en Plasencia

Finaliza la XXVIII edición del Festival Internacional Folk de Plasencia con un lleno absoluto por ver a artistas de éxito y por la variedad de público que hubo. Más de 15.000 personas no han querido perderse uno de los mayores festivales de folk de la región.

El jueves de festival arrancó con Mayalde y Vigüela después, cuyas jotas y seguidillas manchegas gustaron, pero aún más el guiño que este grupo hizo al cancionero extremeño. Esa noche puso la guinda la actuación de Tamar Ilana & Ventanas con cantos de diferentes partes del Mediterráneo y de origen sefardí llegando a protagonizar a capela un memorable dúo con su madre, Judith Cohen.

El viernes empezó con la actuación aclamada por el público de Manu Sequera, acompañado de músicos de distintas partes de España. Después, la portuguesa Silvana Peres cautivó intercalando fados porque recorrió las mejores casas de fado de Lisboa, con otros temas del universo lusófono como el sodade caboverdiano.

Rodrigo Cuevas, el artista más esperado y que sorprendió saltando del escenario y mezclándose entre la multitud que bailaba apretujada. El público abarrotó el recinto amurallado de la Torre Lucía en un show que no dejó a nadie indiferente. Sus seguidores, porque llegaron de diversos puntos de dentro y fuera de la región.

La noche del sábado empezó con Bambikina, una de las propuestas musicales con mayor proyección en el panorama musical español actual. Le siguió Altan, una legendaria banda de música tradicional irlandesa liderada por Maréad Ní Mhaonaigh, que interpretó maravillosos dúos al violín con su hija.

Finalmente, hubo un potente final de fiesta con Indigital X DJ Guitto, de indígena y digital, que fusionó la música tradicional de Colombia a base de la gaita colombiana (chuana-kuisi) y percusión mezclada con bases electrónicas sobre el mismo escenario por un DJ.

Hay que destacar la participación de tamborileras por primera vez en la historia del festival en la jornada del viernes que amenizaron las calles de Plasencia, acompañando a todos los que asistían al festival en dirección a Torre Lucía.

También han tenido buena aceptación los talleres de bailes de raíz y de balfolk que se celebraron en el Centro Cultural Las Claras al igual que el taller trotapueblos de Adenex que se llevó a cabo en La Isla donde se trató la educación ambiental, energía solar y juegos populares.

Marisa Bermejo, concejala de Cultura, considera que “la clave del éxito de este año ha sido la variedad de estilos musicales que ha existido, el público está satisfecho porque había para todos los gustos”.

