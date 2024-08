"Al fresco" de vuelta a Plasencia con la unión entre cultura y cine

Aterriza en Plasencia la octava edición de "Al fresco" que se alargará hasta el domingo 1 de septiembre. Es un peculiar encuentro de cultura y cine en el mundo rural que tiene como objetivo poner en valor este entorno como lugar de creación artística y cultural.

En esta nueva edición se mantiene el mismo estilo de años anteriores con cine de verano y charlas al fresco, pero con novedades como el concierto de Castora Herz, la emisión en directo del programa de radio "Out of the record" y un recital de poesía a cargo de Demetrio Alonso.

"Al fresco" contará con tres etapas. La primera es el cine de verano. Se encuentra en el Espacio La Magdalena de Plasencia durante las noches del 27, 28, 29 y 31 de agosto a partir de las 21.30 horas. Se proyectarán varias películas y documentales como Honeyland, O Corno, La Princesa Mononoke, La Niña Mártir, y Antier Noche.

En segundo lugar, serán las "Charlas Al Fresco", que se desarrollarán en la plaza de la Catedral hoy 30 de agosto, a las 20:15 horas, bajo el lema "Música tradicional hoy".

Por último, se ha programado el denominado "Encuentro en el EMAC", que tendrá lugar en el Espacio Morán de Arte Contemporáneo de Casas del Castañar (Cáceres) durante el domingo 1 de septiembre.

Suscríbete para seguir leyendo