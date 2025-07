Caen más ramas junto al canal de baños de La Isla y rompen una barandilla

Hace menos de dos semanas, varias ramas de un árbol del parque de La Isla de Plasencia se rompieron y cayeron a la zona donde se instalan quienes, cada día, acuden disfrutar del parque o de su canal de baños. No hubo daños personales, pero las ramas si dañaron mobiliario de usuarios. Este fin de semana, ha vuelto a pasar.

En esta ocasión, según han destacado algunos bañistas y se puede ver en las imágenes de las ramas, han sido de mayor envergadura y han caído sobre parte del paseo que rodea el canal y la barandilla que lo delimita. De hecho, la fuerza de la caída ha provocado que se partiera la barandilla en un punto.

Preocupación

"Eso significa que, si le hubiera caído encima a alguien, le habría hecho mucho daño o le habría podido matar si le da en la cabeza", señalaba un usuario.

No ocurrió nada porque no había nadie pasando por el paseo o dentro del agua justo en la zona donde cayó la gran rama, pero el hecho de que haya sucedido ya dos veces ha preocupado a los usuarios. Así, la crítica general es que "hasta que no le pase algo a alguien no van a hacer nada".

Caída de ramas en el parque de La Isla de Plasencia, a finales de junio. / TONI GUDIEL

Precintado

Lo que se ha hecho es acudir a la zona, podar las ramas con peligro de caída y precintar el espacio, pero "quién te dice que mañana no se va a caer otra rama en otra parte del parque", se preguntaba el fin de semana una bañista.

Bomberos y Policía Local han estado en el parque con motivo de las caídas. Ante la primera, la Diputación de Cáceres señaló que los bomberos remitieron información al ayuntamiento para que diera aviso a la UTE de jardines.

Petición de usuarios

Esta unión de empresas realiza cada año una revisión del parque, con poda y tala incluida, lo que ha hecho también este año, en el mes de febrero, cerrando el parque durante un tiempo para poder llevarlo a cabo.

Sin embargo, dados los recientes sucesos, es un clamor entre los usuarios que debería haber una nueva revisión, "por seguridad", para dar garantías de que no volverá a ocurrir.

Zona precintada en La Isla de Plasencia, tras la caída de ramas el fin de semana. / CEDIDA

Estrés en el arbolado

Preguntado por lo ocurrido, el ayuntamiento ha señalado que la UTE de jardines "está llevando a cabo un plan de mantenimiento más intenso que otros años". Ha apuntado que, "debido a la alta humedad del invierno y las altas temperaturas del verano, los árboles están sufriendo estrés".

La UTE de limpieza, en el parque de La Isla donde han caído ramas, junto a la Policía Local. / CEDIDA

Así, el del fin de semana "lo van a tener que talar" y, mientras, la empresa "está observando y midiendo el grado de estrés del resto de la arboleda" y, "no solo de La Isla, sino también de otros parques de la ciudad".

Este lunes, la empresa ha actuado en el árbol del fin de semana, bajo la mirada de la Policía Local.

