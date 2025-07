Sin trabajo en Plasencia por no poder conciliar.

Trabajar cuando estás separada, tienes hijos menores a cargo y vives sola en una ciudad, sin familiares que te puedan ayudar, no es que sea una utopía, es que es verdaderamente difícil.

Por eso, Elena (nombre ficticio), una usuaria de Cáritas en Plasencia que prefiere guardar el anonimato afirma que lo que hace es "sobrevivir" y solo tiene palabras de agradecimiento para la entidad que la ha ayudado desde que llegó a Plasencia, con una hija y embarazada de otra.

Atención de Cáritas

Ella forma parte del 60% de mujeres que fueron atendidas el año pasado por Cáritas. "Me han salvado la vida", asegura. "Pilar e Isabel se han portado genial y lo siguen haciendo". Sobre todo, han podido ayudarla "con los recibos de la luz y están esperando una ayuda para pagarme el alquiler".

Nacida fuera de Extremadura, cuando llegó a Plasencia tenía una hija y cobraba el paro. Después, llegó una segunda hija y pasó a cobrar el subsidio de desempleo, poco más de 400 euros. Más adelante, solicitó el ingreso mínimo vital y ahora cobra unos 565 euros.

Subida del alquiler

Sin embargo, explica que, de pagar unos 290 euros de alquiler ha pasado a cerca de 340 euros. Las cuentas no salen, por lo que necesita trabajar o más ayuda. El problema es que su hija pequeña todavía no ha cumplido los tres años y la inscribió en el mismo colegio que la mayor, en un aula donde entra a las nueve de la mañana y sale a las dos. No puede costearse el comedor.

Con ese horario "hay muy pocas opciones" en el mercado laboral y solo le salen trabajos por horas para planchar o limpiar en casas. "No es un trabajo fijo ni todos los meses cobro lo mismo, es muy inestable", afirma.

Trámites burocráticos

No quiere marcharse de Plasencia porque «me gusta muchísimo» y sus padres tampoco pueden trasladarse porque su padre está enfermo. En cuanto a la pensión que deberían pasarle los padres de las niñas, «unas veces me pasan algo y otras no porque tampoco pueden», explica.

Además, no puede optar a más ayudas porque todavía no tiene reconocido oficialmente, a través del juzgado, que se hace cargo al 100% de su hija pequeña. Es un trámite burocrático que asegura que "puede durar dos o tres años. Yo lo solicité hace ya siete u ocho meses y sigo esperando. Tardé casi cinco años con mi hija mayor".

Trabajadora

Así, teniendo que pagar el alquiler, la comida, porque tampoco ha accedido al banco de alimentos, y el resto de necesidades de las niñas, "voy sobreviviendo". No obstante, confía en que la situación va a cambiar a partir de septiembre, porque la pequeña accederá ya al colegio y podrá llevarla al aula matinal y solicitar la gratuidad del comedor y contará con más tiempo para trabajar.

"He echado un montón de currículos porque necesito trabajar, sentirme realizada y que puedo valerme por mí misma". Siempre ha trabajado de cara al púbico, en tiendas, fábricas, un hospital, el campo, la hostelería, que ya no la quiere por la dificultad para conciliar por sus horarios… "No se me caen los anillos", asegura.

Confía en el futuro

Aunque asegura que toda la situación es "desesperante", no duda de que "hay que tener paciencia y yo tengo a mi familia, que siempre están ahí y, aunque no les sobra el dinero, me hacen un bizum cuando lo necesito".

A sus 38 años, señala que lleva "trabajando toda la vida" y tiene "casi 20 años cotizados". Por eso, "no tiro la toalla, soy una luchadora" y espera poder volver al mundo laboral para que su situación mejore. Con el respaldo de Cáritas sabe que siempre contará.

