Plasencia dice adiós a Mariano, tras superar los 106 años

Ya no podrá cantar más el Asturias patria querida o esbozar su sonrisa pícara bajo su habitual boina. Sus nietos no podrán gastarle bromas ni habrá más conversaciones con su hija Isabel, con la que vivía en un piso de la calle Pablo Iglesias de Plasencia donde ya se nota mucho su ausencia.

La de Mariano Sánchez Gil, el hombre más longevo de Plasencia, que falleció el pasado viernes, 4 de julio, tras haber vivido nada menos que 106 años y 204 días.

Último hombre de 1918

Había nacido el 12 de diciembre de 1918 y, según el perfil de Facebook Extremeños Centenarios, era además el cuarto varón más longevo de Extremadura y el último hombre en nacer en la región en el año 1918.

Mariano, con su hija Isabel, al cumplir 106 años en Plasencia. / TONI GUDIEL

También como datos de interés, Mariano ocupaba el undécimo puesto entre los extremeños con más años de vida y era el decimocuarto hombre más longevo de España.

De todos estos datos se reía porque nunca perdió el sentido del humor, como tampoco su memoria, eso a pesar de que no tuvo una vida fácil, más bien al contrario.

Con su padre

Mariano no fue al colegio porque, desde pequeño, ayudaba a su padre. «Con diez años, iba a por cardillos al monte para venderlos» y también bajaban carbón de la sierra ayudados por mulos. Así lo contaba el año pasado, tras cumplir los 106 años.

Mariano, con su nieto Carlos, tras cumplir 105 años en Plasencia. / Cedida

Tenía muchos recuerdos de su padre, Esteban Sánchez. «Me iba con él al campo por si le pasaba algo y, un día, me bajó él a mí a cuestas», de lo cansado que estaba. Además, destacaba que, un día que estaba trillando con sus padres, «llegaron unos falangistas y se llevaron a mi padre, sin haber hecho nada. Pensábamos que le iban a fusilar, pero no lo hicieron, me acuerdo mucho de él».

Su gran amor, Vicenta

Mariano había nacido en la calle Medina, lucho en dos guerras, en la civil española y en la segunda guerra mundial.

Con 25 años, se casó con Vicenta Cardador, ya fallecida, y tuvieron cuatro hijos, de los que viven tres. Su descendencia se completó con 10 nietos y 18 biznietos.

Además, pasó dos años trabajando en minas asturianas, en Sama de Langreo. Llegó allí para cumplir parte de una pena de cárcel, aunque sus nietos señalaban en su último cumpleaños que también le pagaban. «Tenía cuatro pisos y muchas galerías», apuntaba entonces Mariano.

Mariano, con parte de su familia, en su 104 cumpleaños. / Cedida

Vida en el campo

Le detuvieron y le condenaron a seis años por enfrentarse «a un guardia civil. Me esposaron entre cuatro y me pegaron en las costillas, acabé lleno de negrales».

Superado todo eso, dedicó su vida al campo, donde iba «a por lecha o a por bellotas» para sacar a sus hijos adelante.

En cuanto a su salud, la tuvo de hierro durante gran parte de su vida porque vivió solo hasta que cumplió los 98 años.

Arropado por su familia

Pasada la centena, ya comenzó a necesitar cuidados y tenía, ya que desplazarse en silla de ruedas porque las piernas «no me responden», contaba en diciembre.

Otra imagen con familiares, al cumplir los 106 años. / Cedida

También le fallaban la vista y el oído, pero siempre recibió muchos cuidados, los de su hija Isabel y los de todos los familiares que pasaban con asiduidad por su casa para saludar al abuelo, conversar, echarse unas risas con él, cantar alguna canción o recordar viejos tiempos. «A ver si me voy con la compañera», decía al cumplir los 106, y ya descansa con ella.

