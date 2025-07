La Policía Local de Plasencia sumará nueve agentes más a la plantilla en breve.

La plantilla de la Policía Local de Plasencia crecerá en breve gracias a la incorporación de 9 nuevos agentes. El concejal de Interior, David Dóniga, ha explicado que cinco de ellos han estado realizando prácticas en la ciudad y «tomarán posesión en breve».

Los otros cuatro llegarán en comisión de servicio, es decir, por un periodo de tiempo limitado, para cubrir bajas en la plantilla.

Estos nueve se suman a otros tres agentes que ya se incorporaron en el primer semestre del año.

La llegada de estos nuevos agentes permitirá reestructurar los turnos de trabajo.

Voluntarios a Madrigal

Por otro lado, el concejal y el alcalde, Fernando Pizarro, han defendido que el ayuntamiento vaya a ‘prestar’ policías a Madrigal de la Vera este verano porque se trata de una actividad «voluntaria» y, además, que realizarán en las horas libres de los agentes, por lo que no afectará al trabajo policial en Plasencia.

El edil de Interior de Plasencia, en el último pleno. / TONI GUDIEL

No lo ven así el PSOE ni Unidas Podemos. El primero se ha preguntado si «Plasencia puede permitirse ceder policías cuando hay vacantes sin cubrir» y UP ha pedido en el pleno un informe «que garantice que la ciudad no va a resultar perjudicada».

Ropa y vehículos

Según Dóniga, no solo no lo hará sino que mejorará el trabajo policial gracias a los nuevos agentes; a la adquisición de cuatro nuevos vehículos y a la licitación de nuevo vestuario, como guantes, chalecos, cascos y ropa.