¿Hay campamentos inclusivos en Plasencia?

El verano pasado, varias madres denunciaron que no había ningún campamento inclusivo en Plasencia para que niños con discapacidad pudieran practicar actividades estivales con otros sin discapacidad. Este año, la polémica la ha vuelto a poner sobre la mesa la asociación Necesidades Especiales Extremadura (NEEX).

La pregunta es: ¿hay realmente campamentos inclusivos en Plasencia? El ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, Inclusión y Diversidad de Isa Blanco, ha señalado que existen tres este año: el Plasencia Ambroz de baloncesto y los de fútbol Nuevo Plasencia y la Academia.

Todos privados

Según Blanco, «tienen monitores/entrenadores con titulación» para poder atender a las personas con discapacidad.

El ayuntamiento ha matizado que todos son privados porque ya no hay campamentos municipales como había hace años.

Silvia Rodríguez es madre de un niño con síndrome de Down y socia de NEEX. Para comprobar si los campamentos eran realmente inclusivos, ha contactado con sus responsables.

Los inclusivos

En el caso del Plasencia Ambroz, ya había terminado el campamento, mientras que el Nuevo Plasencia «no me ha puesto ningún problema» y la Academia le pidió información sobre el tipo de niños y discapacidad, con lo que «entiendo que harían un esfuerzo».

En total, se han programado siete campamentos este verano y algo que ha echado en falta Silvia es la difusión a las familias de que existen opciones para niños con discapacidad.

Además, las familias han mostrado su malestar porque el proyecto de natación en la piscina municipal es uno de los que no ha contado con sus hijos.

Así, a pesar de que se denomina ‘Ningún niño sin saber nadar’, lo cierto es que en este caso no es una actividad inclusiva, lamentan. (Este periódico ha intentado contactar con el club organizador y no ha obtenido respuesta).

Natación en La Vinosilla

La propia Silvia ha estado en contacto con la Concejalía de Deportes y el club de natación y afirma que, aunque al principio, «me dijeron que los niños sí podrían ir, al final, no me contestaron», lo que considera «vergonzoso» y una «discriminación».

Esther Sánchez, también miembro de NEEX, afirma que «no se puede descargar esa responsabilidad en ningún club, porque el club no es una administración pública». No obstante, dado que no hay campamentos municipales, en colaboración con el club de La Vinosilla han organizado clases de natación para niños con discapacidad.

Las imparte Samuel Marcos, que afirma que «la verdadera inclusión en Plasencia se da en algunos aspectos, claramente, pero en la gran mayoría de los deportes es nula totalmente».

Con todo, el objetivo, tanto de NEEX como del club de La Vinosilla es que «nuestros niños no sean diferentes a otros, porque son niños igual. Si no empezamos a tratarlos de forma equitativa, no van a poder nunca jamás desarrollar todos los potenciales que tienen».

Ejemplo de San Gil

En este sentido, Sánchez, también alcaldesa de San Gil, ha subrayado que, cuando ella llegó a San Gil, la inclusión ya se daba. «Hemos crecido todos juntos y todo el mundo participa en todo. Como no empecemos a hacer eso en todos los ámbitos, va a ser imposible que se pueda exportar».

Así, los padres hacen un llamamiento a los clubes deportivos para que no dejen de lado a los niños con discapacidad y fomenten una verdadera inclusión para que puedan practicar deporte como el resto de los niños. «Cuando mi hija de 14 años, que no tiene discapacidad, puede llevar a cabo una actividad con mi hija de 12, que sí la tiene, eso es inclusión», zanja Sánchez.

