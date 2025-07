Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: "Mi compromiso es terminar la legislatura y no me planteo otra opción"

¿Qué supone en su trayectoria política la entrada en la directiva nacional de su partido?

Para mí es un privilegio formar parte de los órganos nacionales del partido, con el apoyo del presidente Feijóo y la presidenta Guardiola. Esa confianza es un regalo, así que les estoy muy agradecido a los dos.

¿Qué atribuciones u obligaciones tendrá como vocal?

Asistir a las reuniones y estar a expensas de las cuestiones importantes que el partido nos traslade en virtud de las responsabilidades que quieran legarnos en base a nuestros perfiles.

¿Puede beneficiar a Plasencia?

Creo que beneficia al territorio indiscutiblemente. Yo no soy el primer placentino, ya hubo miembros natos de la directiva nacional porque los diputados y senadores lo son. Estar ahí permite trasladar los mensajes de las necesidades que tienen los territorios de los que venimos.

"Mi presencia en la nacional del partido no conlleva que yo tenga un recorrido posterior"

Esto hace pensar que su próximo destino será Madrid. ¿Qué le diría a Feijóo si se lo pidiera, lo ha hecho ya?

No, no. No me han pedido nada y no tiene nada que ver. En ese órgano hay mucha gente que, de manera eventual, forma parte de él y mi presencia en la nacional del partido no conlleva que yo tenga un recorrido posterior.

¿Contempla seguir en la alcaldía hasta que termine la legislatura?

En principio sí, evidentemente. Mi compromiso es el de terminar la legislatura y no me planteo otra opción.

Tras cuatro mayorías absolutas, ¿dejará el ayuntamiento?

Siempre he dicho que abandonar o no las responsabilidades no solo me corresponde a mí. Son decisiones que hay que tomar colegiadamente con el partido y a nivel regional. En este momento, no se plantea ninguna posibilidad de estas características. El objetivo es seguir trabajando en Plasencia.

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, con Alberto Núñez Feijóo. / CEDIDA

¿Qué razones le llevarían a afrontar unas quintas elecciones municipales?

Tiene que ser una situación que planteemos tanto la presidenta Guardiola como yo y ver cuál es la mejor situación y la posibilidad más acertada para el partido y para la ciudad.

¿Y para usted?

Sí, es verdad que las cuestiones personales siempre las dejas, pero pasa siempre porque tener cargos como el que yo tengo implica mucha renuncia personal.

"Espero que esta legislatura veamos el inicio de las obras de Martín Palomino"

Termina la mitad de la legislatura, ¿qué espera conseguir para Plasencia en los próximos dos años?

Los primeros años son de mucho trabajo y, a partir de este ecuador, es cuando empiezas a ver determinadas cuestiones que son una realidad, como la transformación del campo de fútbol municipal; la apertura del vial del cementerio judío; Martín Palomino y la avenida de España, que con el esfuerzo de todas las partes, espero que en este semestre veamos en el DOE la licitación y, en esta legislatura, el inicio de las obras. También espero que veamos la licitación del nuevo colegio. Del mismo modo, la adecuación de la avenida del Valle y Calvo Sotelo y espero tener noticias en los próximos meses de la dotación de los proyectos EDIL de fondos europeos, por casi 15 millones de euros, para hacer el aparcamiento de las huertas, la rotonda de la puerta Talavera o el acondicionamiento entre los puentes de Gutiérrez Mellado y Trujillo y el cambio de la plaza Mayor. Para mí, esta segunda parte de la legislatura es una etapa muy esperanzadora. Entre las distintas obras, hablamos de casi 30 millones de euros.

¿De qué forma afecta la paralización de la obra de la depuradora a los placentinos?

La depuradora está funcionando al 100%, pero no da abasto con las aguas que vienen del Jerte y las de Plasencia. Necesitamos una mejora en cantidad y calidad y hemos paralizado el pliego de la adjudicación del agua porque teníamos que incluir los estudios económicos de la explotación de la nueva depuradora. Ahora, vamos a presentar el pliego porque no podemos estar en esa situación precaria de tener el servicio sin el pliego. No afecta al agua potable o depuración, pero tenemos una situación vulnerable porque, como no podemos depurar la cantidad de agua que nos llega, nos ponen sanciones y por eso hemos pedido una reunión con el presidente de la CHT, que tiene que hacerse cargo, junto con el ministerio, de sus responsabilidades.

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, durante la entrevista. / TONI GUDIEL

Sobre la nueva estación de tren, ¿qué gestiones ha hecho para agilizarla?

Enviamos una carta al ministerio porque se necesita la estación, no solo para el AVE sino en sustitución de Monfragüe. Para nosotros es fundamental. Planteamos la necesidad de saber las posibles ubicaciones y que pudiera haber un consenso en torno al lugar, dado que va unida a una plataforma logística supuestamente y también pedimos acortar los tiempos en la medida de lo posible para que no nos encontremos sin Monfragüe, que ha sido un lastre y ahora es nuestra salvación. Se trata de un tema estratégico fundamental, pero no hemos tenido respuesta.

"El Estado no tiene ningún interés en el Ruta de la Plata"

¿Ve necesario un cuarto Alvia o es más prioritario el Ruta de la Plata?

El Ruta de la Plata es nuestra vía natural, no la conexión con Madrid, y el Estado no tiene ningún interés. Hemos intentado por todos los medios, los ayuntamientos afectados, Cámaras de Comercio, universidades, no hacer el corredor Atlántico entero, sino la conexión con Salamanca, 120 kilómetros. Así sería suficiente para ponernos en conexión con el norte y a las puertas de Europa y descongestionaríamos Madrid, además de que afianzaría a la población, pero no vemos interés en el Gobierno. Otra cuestión es que lo que nos están dando, los Alvia, es una mísera parte de lo que nos quitaron después de la pandemia. Nuestras conexiones con Madrid se redujeron un 50% y ahora nos han dado dos trenes. Es de justicia que nos devuelvan lo que tuvimos.

La industria es el talón de Aquiles de Plasencia. ¿Cuándo habrá suelo industrial para grandes empresas?

Quiero aclarar que, la última vez que se obtiene suelo industrial para Plasencia, es Gresiber con José Luis Díaz. En las legislaturas de mi antecesora no se amplió nada. Ahora tenemos la posibilidad, aunque está casi todo en manos privadas, salvo las 24 hectáreas nuestras. Estamos gestionando una permuta con una familia propietaria de esos suelos por 50 hectáreas y 10 más, pero no es fácil. Llevamos muchos años negociando e intentando sacarlo adelante y es el estudio que está haciendo la Junta y Avante para ver lo que vale la urbanización. Pero a la vez, estamos en conversaciones con otras familias e instituciones para un suelo industrial bien situado de las 400 hectáreas que están en manos privadas. Espero tener la permuta antes de terminar la legislatura.

Los apartamentos turísticos han aumentado considerablemente, ¿también el tirón de la ciudad?

Hemos visto un antes y un después con las Edades del Hombre. Además, la mentalidad ha cambiado. La gente sale los fines de semana y los destinos de interior son una seña de identidad para mucha gente. Tenemos desde apartamentos turísticos, que son de una gran calidad, a grandes hoteles y hoteles medios, una gran oferta. Hemos crecido mucho y hay pernoctaciones de jueves a domingo, pero de lunes a jueves tenemos una ocupación de hasta un 70% y antes eso era imposible. Tenemos una temporada media de ocupación a lo largo de todo el año.

Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, en un momento de la entrevista. / TONI GUDIEL

A nivel cultural, hay una demanda ciudadana para crear un consorcio y museos, ¿se va a hacer realidad?

La Junta se ha comprometido ya a hacer un espacio museístico y para nosotros también es muy importante. Estamos trabajando en el modelo y viendo lo que funciona bien en otras ciudades, que no es el mero consorcio, sino algo con más trascendencia. Como ubicación, tenemos la Casa del Deán, incluida en el plan EDIL para convertirlo en espacio cultural y biblioteca y, si anexionamos la Casa del Arcediano de Trujillo, que es propiedad del ministerio, podría tener un uso cultural. El espacio que barajamos es ese.

Un deseo para el próximo curso

Le doy mucha importancia a dos datos. Primero, el padrón municipal nos da 43.000 habitantes y eso es una cifra histórica y, con respecto al desempleo, tenemos un dato que ronda las 2.500 personas, el que tenía Plasencia en el año 1999, con el boom y con menos población, así que el tanto por ciento de desempleados es menor. Lo que deseo es que en estos dos años consolidemos esa población al alza y un nivel de paro que se siga reduciendo. Serían las verdaderas buenas noticias, junto a las inversiones e infraestructuras que vamos a ver en los próximos meses.

