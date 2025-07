El hospital Virgen del Puerto de Plasencia tampoco se libra de las cucarachas

La denuncia pública de la presencia de cucarachas en múltiples zonas de Plasencia no se centra solo en calles, bloques de viviendas u oficinas, también se extiende al hospital Virgen del Puerto.

Según han señalado usuarios y personal del centro sanitario, estos insectos también se han ‘colado’ en las instalaciones, hasta el punto de que aseguran que "están por todas partes" y no de forma aislada.

Ya en 2023

Se da la circunstancia de que, en 2023, trabajadores y usuarios del servicio de Fisioterapia y Rehabilitación del hospital denunciaron la presencia de cucarachas en las instalaciones. Entonces, se habló de la posibilidad de que los insectos procedieran de las obras del búnker de radioterapia.

También con las obras en el servicio de Urgencias aumentó su número y, actualmente, hay en marcha obras en los quirófanos.

Refuerzo de trampas

El SES ha afirmado que "ya se están aplicando medidas para controlar la presencia puntual de cucarachas" en el hospital. Así, ha señalado que "la empresa especializada, adjudicataria del servicio, actúa bajo la supervisión de Medicina Preventiva y Mantenimiento, habiéndose reforzado la colocación de trampas en zonas de paso y accesos".

Cucarachas en el hospital de Plasencia. / Cedida

Por otro lado, ha explicado que "la fumigación directa en el interior aún no ha podido realizarse por motivos de seguridad para pacientes y personal, aunque sí se ha intervenido en las arquetas exteriores". No obstante, "en ningún caso se ha considerado necesario el cierre de servicios, ya que las incidencias se concentran en áreas próximas a la calle y no afectan a pacientes vulnerables.

Por las obras

Respecto al origen de las cucarachas, ha indicado que "la situación podría estar relacionada con las obras actualmente en curso en el hospital y en su entorno, así como con las altas temperaturas". En todo caso, el SES ha subrayado que "ya trabaja en una actuación más intensa para la eliminación definitiva de estos insectos".

Cucarachas recogidas en el hospital de Plasncia. / Cedida

Recogida de firmas

Cabe destacar que en Plasencia se ha iniciado una recogida de firmas, a inciativa de dos vecinas del Pilar y Miralvalle, que han distribuido hojas de firmas por numerosos establecimientos de la ciudad para pedir que se tomen medidas contra la proliferación de las cucarachas.

El ayuntamiento ha señalado que a los tratamientos que se hacen tres veces al año se ha sumado un refuerzo en verano y ha asegurado que, este año, ha registrado menos incidencias que el anterior.

