Empresarios y vecinos de Martín Palomino en Plasencia han recurrido el proyecto.

El pasado marzo, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura aprobó definitivamente el proyecto para la adecuación de las avenidas Martín Palomino y España de Plasencia. Previamente, la asociación de empresarios e industriales había presentado alegaciones y mostrado su rechazo unánime y rotundo al proyecto.

La gran mayoría de las alegaciones fueron rechazadas y el trámite siguió adelante. Ahora, cuando la Junta está a la espera de la financiación del Estado para licitar las obras, hay algo que todavía no se ha resuelto, un recurso presentado por la asociación a la aprobación del proyecto.

No sigue el PGM

Lo hicieron en abril y, hasta ahora, la Junta solo les ha pedido que acrediten la inscripción de la asociación y la representación del presidente, una documentación que «ya se ha presentado», según ha explicado el arquitecto contratado por el colectivo, Juan Antonio Álvarez.

Lo que los empresarios y vecinos han argumentado es que el proyecto no se ajusta al PGM de Plasencia y, no solo porque lo digan ellos, sino porque así lo confirmó la propia administración en la respuesta a sus alegaciones. En esta, señaló que «el proyecto no ha podido seguir escrupulosamente el PGM del municipio, aunque sí su filosofía principal, ya que algunos de los elementos de trazado contemplados por el mismo no cumple con la normativa vigente».

Presentación del proyecto de Martín Palomino en Plasencia, que rechazan los empresarios. / TONI GUDIEL

Rotondas

Así, en el proyecto se ha eliminado una rotonda prevista en el PGM; se ha desplazado de su centro otra y se ha incluido una nueva glorieta no recogida en el plan.

De esta forma, señalan que, para realizar cualquier actuación no incluida en el PGM, es necesario aprobar una modificación puntual. En este sentido, en su recurso indican que, al no cumplir el PGM, «no se le podrá otorgar licencia de obras y, por tanto, en caso de otorgársela, estaría cometiendo una ilegalidad manifiesta, por lo que se podría impugnar la licencia y recurrir en sede judicial».

Nulidad

En consecuencia, lo que han pedido en el recurso es que se declare la nulidad de la aprobación del proyecto y se inicie de nuevo su redacción, así como la redacción de una modificación puntual del PGM.

Según Álvarez, se ha elaborado un proyecto para una zona residencial y no de empresas y comercios, de forma que, los viales previstos dificultarían el acceso de camiones, lo que condenaría a muchas empresas al cierre.

Según Álvarez, muchos empresarios no descartan acudir al juzgado Contencioso Administrativo si es necesario.

