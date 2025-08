Cynthia Manzano, la única alumna de Plasencia que ha logrado un premio extraordinario de Bachillerato.

Cynthia Manzano está feliz. A sus 18 años y, tras cursar el Bachillerato de Artes Escénicas en el IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia, ha conseguido todo lo que se había propuesto en esta etapa académica. Tanto es así, que acaba de lograr uno de los ocho premios extraordinarios de Bachillerato que concede la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.

Cynthia ha sido la única estudiante de Plasencia en lograrlo y también la única en la modalidad de Artes Escénicas. Explica que la mayoría de los alumnos que se presentaron procedían de la rama de ciencias.

Cambios de centro

Ella comenzó estudiando primero y segundo de ESO en el colegio Madre Matilde y se trasladó al IES Pérez Comendador para cursar tercero y cuarto. Lo terminó con una media de 8,36.

Para el Bachillerato, decidió cambiar de centro porque su idea era estudiar interpretación, arte dramático, y el IES Sierra de Santa Bárbara es el único de Plasencia que ofrece el Bachillerato Artístico. No obstante, los dos años le han servido para darse cuenta de que le gusta más "la producción de vídeo y el mundo del cine, la publicidad, ahora me interesa más la parte técnica".

Comunicación audiovisual

Por eso, estudiará Comunicación Audiovisual en Badajoz, ya que lo que quiere en el futuro es «trabajar en algo que me guste y me lo pase bien». Antes tendrá que estudiar el Grado, pero de momento, no puede tener mejores bases.

Respecto al premio de Bachillerato, Cynthia explica que vio la convocatoria y pensó que «por probar no perdía nada». En general, señala que no se preparó especialmente porque «con lo que había visto para la PAU y el Bachillerato se te queda bastante información».

Respecto a las pruebas que tuvo que hacer en el IES Santa Eulalia de Mérida, apunta que la de Lengua le pareció «más rara», pero con el resto, «no tuve malas sensaciones». Una vez superadas con 33,45 puntos, debía enfrentarse a una prueba oral.

Explica que necesitaba pasar de los 42 puntos para lograr uno de los premios. «Yo quería creer que iba a ganar, iba a por el diez en esa prueba». Lo rozó porque terminó con un 9,75, la mayor puntuación de todos los aspirantes, que la llevó al 43,2 y a conseguir el premio.

Constancia

Gracias a su esfuerzo, recibirá 900 euros, que invertirá «en mis estudios y ahorrar básicamente». En su opinión, las pruebas no fueron «tan difíciles, quitando lengua y que al oral no estamos acostumbrados».

En su opinión, si hay alguna clave para el éxito académico es «la constancia, ser constante y perseverante y, si tienes objetivos y te esfuerzas, lo vas a conseguir». También destaca que «es importante conocer tus capacidades. Hay gente que solo memoriza y otra que, si está atenta en clase, se le quedan las cosas, a mí se me queda bastante».

Del mismo modo, da mucha importancia a «entender» lo que estás estudiando y a ayudarte de vídeos y otros materiales para apoyar el estudio.

Un 13,393 en la PAU

Con esos mimbres, esta placentina ha conseguido un 13,393 en la PAU, lo que le ha permitido elegir sin problema dónde quería estudiar. Afronta esta nueva etapa con «ilusión, no sé lo que me voy a encontrar, pero voy a intentar sacar buenas notas y no me preocupa salir fuera de casa». Es más, no duda de que, cuando sea posible, intentará también solicitar una beca Erasmus para cursar un año en el extranjero.

Cynthia quiere apuntar que, a pesar de lo que se pueda pensar, el Bachillerato de Artes no es «más fácil o menos exigente que otros, es más exigente de lo que parece porque, además de los exámenes, tienes muchos trabajos y debes aprender a organizarte. Todos los estudios llevan su trabajo y constancia», subraya.

Familia orgullosa

Su familia no puede estar más orgullosa de ella. Su madre destaca que siempre «la hemos apoyado, desde el primer momento. Sus profesores dicen que ha sido un orgullo tenerla como alumna y que ojalá todos fueran como ella, todo han sido buenas palabras».

Además, señala que Cynthia lo ha conseguido todo con mucha constancia porque llevaba «un retraso de un año de lectura». «No quería y me obligaban a leer», señala la joven. A pesar de los miedos tras los cambios de centro, «ella lo ha ido consiguiendo todo, fortaleciendo sus debilidades».

