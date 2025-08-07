Arrancan este mes las obras de saneamiento en el barrio de La Serrana de Plasencia

El concejal de Gestión Integral del Agua, José María Nisa, ha confirmado la finalización de las obras de canalización en el entorno del Kilómetro 4 y además, ha anunciado el inicio de la mejora del saneamiento en el barrio de La Serrana.

La Serrana

Así pues, este mes de agosto comenzarán las obras en el barrio de La Serrana, con un presupuesto de 451.081,89 euros. La intervención durará cinco meses y forma parte de la primera fase del proyecto de adecuación de la red de colectores de alcantarillado público de la zona.

La obra es asumida por la UTE (Unión Temporal de Empresas) del Agua y responde a las reclamaciones vecinales por las inundaciones en garajes y viviendas y a vertidos fecales visibles en la vía pública, especialmente cuando hay lluvias intensas.

El proyecto, por su parte, va a contemplar la construcción de una nueva red separativa de saneamiento y pluviales, que evitará la entrada en carga de los colectores, origen de muchas de las afecciones.

También se van a acondicionar las acometidas de los bloques de viviendas a la nueva red. Una vez ejecutada esta fase, se eliminarán los vertidos de aguas residuales mezcladas con pluviales. De esta manera, se mejoran las condiciones sanitarias y ambientales de la zona del Palacio de Congresos y calles colindantes.

Por último, la segunda fase del proyecto completará la reestructuración integral del saneamiento en esta área, recogiendo también las aguas de la avenida de Extremadura y permitiendo el desmontaje del colector actual.

Kilómetro 4

El edil ha manifestado que la reforma del kilómetro 4 ha solucionado "una demanda histórica de vecinos y abonados" y su presupuesto final asciende a 158.499,10 euros.

La obra que inició el 22 de abril de 2025, ha consistido en la prolongación de la red municipal de abastecimiento para dar servicio a los sectores de La Vinosilla, la Urbanización Valle del Jerte, el Club Social Polideportivo La Vinosilla y el Hotel Doña Mafalda de Castilla (Km 4).

La traza discurre por el paseo fluvial hasta llegar a las instalaciones del antiguo complejo hotelero. Además, se han dejado acometidas previstas para futuras conexiones como el Camping La Chopera, el Campo de Fútbol de La Vinosilla o la Urbanización La Vinosilla de Arriba, recientemente declarada Zona Urbanizable.

La actuación elimina la dependencia de costosos bombeos y reduce notablemente el riesgo de cortes de suministro por averías, un problema que venían sufriendo los abonados durante años.

En especial, la Urbanización Valle del Jerte había tenido que ser abastecida por el Club La Vinosilla desde una avería grave ocurrida hace tres años, lo que motivó la aceleración de este proyecto tras la autorización necesaria de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Inversiones hidráulicas

El contrato con la actual UTE Servicio de Aguas de Plasencia finaliza este año y ha supuesto la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, válvulas y acometidas en numerosas calles de Plasencia, mejorando la eficiencia del sistema y reduciendo las pérdidas de agua.

Entre las actuaciones destacadas se encuentran obras ejecutadas en barrios como Miralvalle, San Miguel, San Juan, Los Ángeles, El Pilar, Zona Centro, Ciudad Jardín y La Data, además de sectores rurales y polígonos industriales.

La finalización de las obras de canalización en el entorno del Kilómetro 4 y el inicio inminente de la mejora del saneamiento en el barrio de La Serrana son las dos últimas obras en infraestructuras hidráulicas antes del nuevo contrato de servicio del agua.

Estas actuaciones, ejecutadas por la UTE forman parte del contrato vigente con el ayuntamiento y ha supuesto una inversión global de 15 millones de euros en los últimos años.

La UTE, por su parte, continuará prestando el servicio de forma transitoria hasta que se formalice un nuevo contrato, cuya licitación se encuentra ya en fase avanzada. El nuevo pliego incluirá nuevas inversiones dirigidas a renovar redes deterioradas, evitando soluciones provisionales y garantizando un sistema moderno, eficiente y sostenible.