El Martes Mayor de Plasencia supera las expectativas en público y ventas

El Ayuntamiento de Plasencia ha hecho un balance muy “positivo” del Martes Mayor. Se ha consolidado como una cita clave del calendario festivo y turístico de la ciudad y este año se confirma que “ha vuelto a superar expectativas en participación, organización y proyección cultural”.

La concejala de Turismo, Belinda Martín, y el concejal de Interior y Festejos, David Dóniga, han detallado que “la sensación general es muy positiva”.

“Las calles han estado llenas, el ambiente ha sido excepcional, los artesanos nos han comunicado que van a volver y además, se ha cumplido el objetivo de mantener vivas nuestras raíces y costumbres”, ha resaltado Martín.

Artesanos extremeños y del país

El Martes Mayor sigue siendo un escaparate de la cultura popular del norte de Extremadura. Este año Las Carantoñas han participado por primera vez y han despertado un gran interés entre el público. Igualmente, entre las novedades que había, la edil ha señalado el desfile del diseñador J.M. Cruz, una muestra del emprendimiento local y la moda con raíces extremeñas. “Ha sido un éxito rotundo y queremos seguir apostando por esta línea de combinar tradición y vanguardia”, ha afirmado Martín.

Fotogalería | Búscate en las imágenes del Lunes Menor y el Martes Mayor en Plasencia / Toni Gudiel

También se ha contado con la participación de grupos tradicionales como Los Negritos de Montehermoso, Sabor Añejo o el grupo El Paleo de Caminomorisco.

Por otro lado, este año la reorganización de los espacios y la distribución por sectores “ha mejorado notablemente la circulación de visitantes, permitiendo una mayor visibilidad y ventas en los puestos, que han superado los registros de ediciones anteriores”.

También ha sido muy valorada la decoración unificada y su colocación anticipada, generando un ambiente festivo desde los días previos. La tradicional montehermoseña de Brea en la puerta del Ayuntamiento volvió a ser el escaparate del Martes Mayor.

En lo que respecta al concurso de tamborileros, ha tenido muy buena acogida, tanto por el alto nivel como por la participación de jóvenes, lo que muestra que existe un relevo generacional en la música tradicional.

Festejos

Por su parte, el concejal, David Dóniga, ha hecho un balance de los festejos y la seguridad. A pesar de la cancelación del Festival Mayor Fest por motivos de salud del artista principal, Camela, los conciertos del domingo y el lunes contaron con un gran número de visitantes.

El concierto del artista urbano Rasel reunió a unas 3.000 personas en la Plaza Mayor y el mítico grupo Los Toreros Muertos concentró a más de 6.000 asistentes, siendo uno de los momentos más multitudinarios de las fiestas.

Así ha sido el concierto de Rasel en la plaza Mayor de Plasencia / Toni Gudiel

Dóniga ha calificado los festejos como “un éxito” sin incidentes reseñables durante los días festivos. Así pues, el Ayuntamiento ha anunciado que ya se trabaja en la próxima edición con el objetivo de seguir creciendo, incorporando nuevas propuestas. Y, Martín, por su parte, ha concluido con la importancia del Martes Mayor como fiesta comercial, en la que se rinde homenaje a artesanos, hortelanos y productores locales.