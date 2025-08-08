Verano Activo 2025
El placentino Dani Serra impartirá un taller de dj la próxima semana en Plasencia
También habrá talleres de baile, improvisación teatral y creación de videojuegos en la Casa de la Juventud
Mónica Meneses
Esta próxima semana continúan los talleres gratuitos del programa organizado por la concejalía de juventud del Ayuntamiento, verano Activo 2025. Esta semana el placentino y dj Dani Serra va a impartir un taller a la iniciación de dj.
Serra tiene una larga trayectoria en el sector musical, pasando por festivales nacionales como el Arenal Sound, discotecas de diferentes rincones de España y por supuesto, en la región.
También habrá talleres de improvisación teatral, donde se trabajarán habilidades escénicas, creación de videojuegos, y ritmos de baile. En este último se abordarán estilos como salsa, bachata y reguetón.
Son tres semanas de talleres creativos, tecnológicos y artísticos. Hoy finalizaban las clases de scrapbooking, lettering y bullet jornal y los de impresión 3D, orientados a la creatividad, la organización personal y la iniciación en herramientas de diseño y fabricación digital.
Del 18 al 21 de agosto acabará este programa los talleres de cine, teatro y expresión corporal, solo exclusivo para jóvenes de 12 a 17 años, y el de introducción al dibujo con retratos.
La iniciativa incluye un total de nueve talleres y se hace por las mañanas de 10:00 a 13:00 horas, con grupos reducidos de entre 14 y 15 participantes por taller en la Casa de la Juventud. Además, las plazas son limitadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cynthia Manzano, la única alumna de Plasencia que ha logrado un premio extraordinario de Bachillerato
- Llega el Lunes Menor a Plasencia cargado de novedades y tradición
- Un verano que cambia vidas en Plasencia
- Un regalo con devoción y arte: el capote de Emma Prieto a Rafael Cerro en su regreso a Las Ventas
- Un camión de la basura aplasta a un coche aparcado en la Plaza del Salvador en Plasencia
- Martes Mayor: Plasencia recibe su gran día con folklore, concursos y premios
- Un Martes Mayor marcado por el calor, pero con gran afluencia turística
- Carrefour compra 1,1 millones de kilos de cereza y colabora con una empresa de Plasencia