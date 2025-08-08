UGT reclama un nuevo sistema de climatización en la lavandería del Hospital de Plasencia

La Sección Sindical de UGT del Área de Salud de Plasencia ha comunicado en una nota de prensa que “piden a la Gerencia del Área que sustituya de forma urgente el sistema de climatización del servicio de lavandería del Hospital Virgen del Puerto, ante las altas temperaturas que cada año soportan los trabajadores durante el verano”.

Igualmente, han recordado que “en 2020 el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales emitió un informe técnico en el que se advertía de que el sistema actual es ineficaz para mantener unas condiciones térmicas adecuadas conforme a la normativa vigente”.

Aun con todas las quejas presentadas han explicado que “todavía no hay ninguna solución”. UGT considera “inaceptable que, tras cinco años, la situación en Plasencia continúe sin resolverse de forma estructural y se sigan aplicando medidas temporales que no garantizan unas condiciones laborales seguras ni saludables”.

Otras áreas de salud de la región

Además, compara a Plasencia con otras áreas de salud en las que sí se les ha dado una solución como es el caso del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, donde se instaló una nueva enfriadora con una inversión de más de 167.000 euros, y del Hospital Ciudad de Coria, que renovó su climatización con un gasto superior a los 87.000 euros.

Este diario ha preguntado a la Junta de Extremadura y está a la espera de respuesta.