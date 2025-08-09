El sur y el norte de Plasencia se une con la apertura de la Avenida de Roberto Iniesta

El ayuntamiento de Plasencia ha abierto al tráfico la nueva avenida que bordea el cementerio judío de la ciudad. Esta nueva avenida se llama Roberto Iniesta, en honor al músico placentino.

La obra conecta la calle Juan Vázquez con la zona del Ferial del Berrocal, consta de medio kilómetro de longitud y permite unir los barrios del sur con el norte sin atravesar el casco histórico y reduciendo los tiempos y distancias de desplazamiento en un 50%.

Igualmente mejora los accesos a servicios clave como el Hospital Virgen del Puerto, la Ciudad Deportiva o la piscina bioclimática, y se adapta tanto para el tránsito de turismos como para peatones y bicicletas.

También permite garantizar la protección del cementerio judío ya que se evitarán los actos vandálicos y se dotará de una vigilancia natural gracias al tránsito recurrente. De igual forma, la próxima semana se instalarán monolitos con el nombre de la avenida y se plantarán 22 árboles, si las condiciones climatológicas lo permiten.

Por otro lado, la obra finalmente ha alcanzado una inversión aproximada de dos millones de euros, financiados con fondos europeos y recursos del Ayuntamiento, procedentes en parte del canon de los parques eólicos. Además, las obras, que comenzaron en octubre de 2023, se han extendido más allá del plazo original de cuatro meses debido a los hallazgos arqueológicos.

Nueva avenida Roberto Iniesta / Toni Gudiel

Una reforma que ha sido inaugurada por el alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro y la directora general de Patrimonio de la Junta de Extremadura, Adela Rueda. “Este vial no es un capricho, es una mejora real de la movilidad, se ha preservado un yacimiento arqueológico de gran valor y además, ha facilitado que Plasencia avance en sostenibilidad y calidad de vida”, ha resaltado el alcalde.

Rueda, por su parte, ha añadido que “la ejecución ha sido especialmente compleja por la riqueza arqueológica del entorno, se han documentado hallazgos excepcionales inesperados como canteras medievales y piedras de molino sin extraer, que narran siglos de historia de la ciudad”.

Señalización del yacimiento

Finalmente, el Ayuntamiento también ha solicitado a la Unión Europea una ayuda superior a 500.000 euros para acometer la rehabilitación y señalización del yacimiento. Pizarro ha explicado que “ se quiere preservar uno de los pocos cementerios judíos de España, que forma parte de nuestra identidad y nos integra en la Red de Juderías.”

