El Archivo de Plasencia homenajea a los bomberos con un manuscrito de 1898

El Archivo Municipal de Plasencia ha publicado como documento del mes de agosto un reglamento del cuerpo de bomberos y contra incendios que data del año 1898. De esta manera se le da un reconocimiento especial a esta profesión "de la que nos acordamos cuando el calor y la escasez de lluvias propician los incendios".

Contenido

Es un texto manuscrito de 30 artículos y una disposición final. Los 16 primeros artículos son generales sobre la formación, funciones y obligaciones del cuerpo de bomberos; los siguientes 14 artículos se dividen 6 apartados donde se definen las funciones en caso de incendio del jefe de bomberos, del maestro fontanero, de los serenos, de la guarda municipal, de los médicos titulares y de los alcaldes de Barrio.

Antes del siglo XIX, no existían cuerpos organizados de bomberos, de tal forma que los ciudadanos, voluntarios, luchaban contra el fuego improvisando con medios básicos como cubos para transportar agua.

El agua se obtenía de pozos, ríos o fuentes, lo que lo convertía en lento e ineficaz. Aunque en el año 1515, Juana I de Castilla oficializó el nacimiento del Cuerpo de Bomberos de Valladolid, estos cuerpos seguían siendo esporádicos, y su funcionamiento dependía de recursos locales.

El siglo XIX originó una transformación notable en la lucha contra incendios, impulsado por la revolución industrial y el crecimiento urbano. Así pues, el reglamento de bomberos que este mes enseña el archivo se alinea con el contexto histórico de cuando los bomberos empezaron a afianzarse como servicios esenciales en las ciudades.

De esta manera se refleja la transición desde los cuerpos voluntarios y espontáneos hacia organizaciones municipales jerarquizadas, equipadas y reconocidas oficialmente.