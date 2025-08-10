La dama mágica más internacional regresa a Extremadura

Tras más de dos décadas de trayectoria en el mundo del ilusionismo, y más de cinco años siendo internacional, Patri Zenner, natural de Plasencia, viene a hechizar de nuevo a Extremadura.

No se trata solo de una función de magia, es teatro, mitología, antropología, una mezcla que expresa el cuidado de la naturaleza y la importancia de las relaciones humanas. Siete espectáculos que pretenden dejar «boquiabiertos» tanto a los más pequeños como a los más mayores.

Por Europa

El año pasado, Patri Zenner realizó más de cuarenta shows en Alemania, y este año más de treinta en Noruega. Un desafío para esta ilusionista, ya que no conocía el idioma y tuvo que adaptar la exhibición a fin de que todos «sintieran la magia de cerca». Zenner ha resaltado que «es un reto conseguido, muy gratificante».

«Ha requerido mucho trabajo en Europa porque mi show es muy dialogado, y pretendo transmitir muchos valores, como los de naturaleza o los de la amistad. Tuve que modificar el espectáculo con una ‘voz en off’ en alemán y en noruego, con una protagonista principal en el cuento, una brujita, que soy yo», ha explicado Patricia.

Patri Zenner en Europa / CEDIDA

«Aprendí el idioma para poder interactuar con el público, porque a mí me fascina el poder conectar con ellos. Ver cómo te aplauden es muy gratificante». Afirma que «el espectador europeo es un poco más frío que el español pero se adapta muy bien».

Entre los trucos que más le representan como artista destaca un caldero en el que enseña unas pociones mágicas para que «los niños puedan gritar y desahogarse», y trata a las brujas como las primeras mujeres farmacéuticas y médicas. Es el primer número que abre el espectáculo para poder conectar con los más pequeños desde el minuto cero.

A su vez, tiene «un truco con pañuelos de seda para explicar de dónde sale este tejido y sentir la magia de otra manera». Y otro más: deja un legado de brujitas a un niño o niña del pueblo que le va a acompañar siempre y le va a dar fuerza en sus peores días».

Presencia femenina y escena cultural

En lo que refiere a la presencia femenina en el mundo del ilusionismo, Patricia ha señalado que «es muy importante, ha estado siempre, está y va a seguir estando». Además, «en ningún momento me he sentido discriminada por ser mujer, solo hay que diferenciarte de todos, tanto de mujeres como de hombres». «En la magia hay que ser único».

En cuanto a la escena cultural y artística de Extremadura, Zenner ha explicado que «hay muy buenos artistas tanto a nivel regional como a nivel nacional, se incluye entre la mejor magia del mundo». Y subraya: «El que está interesado en aprender magia, sabe buscarla». Igualmente, la placentina ha destacado que quiere hacer ver a los niños que existen muchas maneras de ganarse la vida, «no solo ser abogado o empresario, porque ser artista es otra forma de vida muy bonita y gratificante».

Antes de la pandemia, Patri fue a representar a España en el Festival Internacional de Lisboa, lo que le abrió las puertas a Europa. Ahí fue cuando empezó su recorrido profesional internacional. De igual forma, ha trabajado en numerosos parques de atracciones europeos, por lo cual el espectáculo resulta completamente familiar. «La magia de mi show es muy potente».

También en 2011 ganó el Premio Nacional de Magia Infantil y el año pasado pudo llevar su espectáculo a la gran gala del Congreso Nacional de Magia Femenino (julio de 2024, en Terrassa).

Vuelta a casa

Volver «a casa» para Patricia es volver a su zona de confort, donde le fascina conectar con su público. Este verano, tras su regreso de Noruega, se podrá disfrutar de su ilusionismo en diferentes localidades de Extremadura. Asimismo, por primera vez se ha llevado magia al Festival de Teatro Clásico de Alcántara, el pasado 30 de julio.

Patri Zenner en Alcántara / CEDIDA

Zenner ha concluido que «siempre hay ideas nuevas para seguir con la ilusión viva». Sus próximos espectáculos se podrán disfrutar totalmente gratis el 11 de agosto en Cedillo, 30 de agosto en Baños de Montemayor, 4 de septiembre en Ciudad Real, 5 en Sancti Spíritus, 6 en Cañamero, 10 en Saucedilla y 27 en Cuéllar (Valladolid).

