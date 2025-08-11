El ayuntamiento de Plasencia reforma el kiosco del parque de La Isla

El consorcio placentino ha anunciado en la última junta de gobierno local que se realizarán unas obras de mejora en el Kiosco de la Isla antes de su apertura, prevista para el mes de septiembre. Una reforma que costará 12.561 euros y que ha sido adjudicada a la empresa Tritón Energía SL.

Con esta reforma, el concejal de Medio Ambiente, Parques, Jardines y Gestión Integral del Agua, José María Nisa Castaño, afirma que es una inversión necesaria para adaptar y mejorar el edificio municipal, y así poder terminar el proceso de licitación y adjudicación que todavía está en marcha.

Procedimiento

El contrato se ha tramitado como actuación completa y justificada, no se ha dividido en partes más pequeñas para evitar los procedimientos habituales de contratación. Así pues, se invitó a presentar ofertas a tres empresas, ya que al ser menor de 15.000 euros no es necesario presentarse a concurso. Estas empresas fueron Base Sólida Obras, S.L., Tritón Energía, S.L. y Bosque Urbano, S.L.

Finalmente, Tritón Energía SL, fue la empresa que presentó la oferta más económica, con un presupuesto base de 10.381,57 euros más IVA, lo que supone un total de 12.561 euros. El plazo de ejecución de los trabajos será de diez jornadas laborales a contar desde su adjudicación.