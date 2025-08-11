Magia y música este martes en una nueva edición de ‘20 a la Isla’ de Plasencia

Este martes 12 de agosto se podrá disfrutar a las diez de la noche en el parque de La Isla el mago Roger y la banda placentina Duplicados. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

El mago Roger

El mago Roger inaugura esta nueva edición del programa '20 a la Isla', con su espectáculo 'Vive tus sueños', una propuesta que combina magia visual, dramaturgia y participación del público. Con más de dos décadas de trayectoria, el artista fue reconocido con el Premio Nacional Escena en 2014.

Además, también ha trabajado en diferentes canales de televisión, en especiales de navidad, magazines diarios como 'El Patio' en Castilla La Mancha Media o el programa semanal 'Que tiempo tan feliz' en Telecinco, del que fue mago colaborador del programa durante una temporada.

Duplicados

Por su parte, el grupo placentino Duplicados nació en 2023, impulsado por la curiosidad incansable y el amor por la música en vivo de Cuatro músicos. Buscan ofrecer al público un show único e irrepetible, al mismo tiempo que disfrutan de lo que más les apasiona, la música en riguroso directo.

Así mismo, trabajan constantemente para ofrecer un potente directo el cual va creciendo en intensidad y se podrá disfrutar de los grandes temas de pop rock nacional hasta temas de las mejores bandas a nivel internacional.

Cartel de la nueva edicón / Ayuntamiento de Plasencia

Por otro lado, el 11,12,13,14 y 15 de agosto los niños entre 12 y 26 años podrán disfrutar de unos talleres gratuitos de dj, improvisación teatral, creación de videojuegos y ritmo de baile en la Casa de la Juventud de Plasencia.