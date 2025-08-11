Sucesos
Un menor de 16 años detenido por chocar y abandonar el coche de su padre en Plasencia
El conductor y sus ocupantes tras el suceso abandonaron el lugar, dejando el vehículo en la vía y ocupando parte del carril de circulación
El coche lo cogió sin previa autorización paterna
Mónica Meneses
La policía local placentina ha identificado y detenido a un menor de 16 años que en la pasada madrugada del martes al miércoles colisionó con un turismo contra una farola y un bolardo en el Puente Gutiérrez Mellado. El vehículo que era de su padre, y cogió sin autorización, quedó prácticamente siniestro.
El conductor y sus ocupantes abandonaron el lugar, dejando el vehículo en la vía y ocupando parte del carril de circulación, lo que suponía un grave peligro para el resto de usuarios.
Así pues, ha sido citado a la Jefatura de Policía Local junto con sus padres y un abogado, imputándosele un delito de conducción sin permiso tipificado en el artículo 384 del Código Penal.
Las penas previstas para este delito incluyen prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un a noventa días.
Además, dejar un vehículo en la vía sin señalizar ni retirar puede ser considerado un delito por generar un obstáculo que suponga un grave peligro para la circulación.
Este delito puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días.
La policía local, por su parte, apela a la responsabilidad de los conductores y ocupantes “ante cualquier accidente, permanezcan en el lugar, protejan la zona, avisen de inmediato a los servicios de emergencia y colaboren con las autoridades. Es preferible informar voluntariamente que ser localizado posteriormente, con las correspondientes consecuencias legales y económicas”.
- Llega el Lunes Menor a Plasencia cargado de novedades y tradición
- Un camión de la basura aplasta a un coche aparcado en la Plaza del Salvador en Plasencia
- Martes Mayor: Plasencia recibe su gran día con folklore, concursos y premios
- Un Martes Mayor marcado por el calor, pero con gran afluencia turística
- El sur y el norte de Plasencia se une con la apertura de la Avenida de Roberto Iniesta
- Carrefour compra 1,1 millones de kilos de cereza y colabora con una empresa de Plasencia
- Un regalo con devoción y arte: el capote de Emma Prieto a Rafael Cerro en su regreso a Las Ventas
- Un verano que cambia vidas en Plasencia