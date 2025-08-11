Un menor de 16 años detenido por chocar y abandonar el coche de su padre en Plasencia

La policía local placentina ha identificado y detenido a un menor de 16 años que en la pasada madrugada del martes al miércoles colisionó con un turismo contra una farola y un bolardo en el Puente Gutiérrez Mellado. El vehículo que era de su padre, y cogió sin autorización, quedó prácticamente siniestro.

El conductor y sus ocupantes abandonaron el lugar, dejando el vehículo en la vía y ocupando parte del carril de circulación, lo que suponía un grave peligro para el resto de usuarios.

Imagen del vehículo / CEDIDA

Así pues, ha sido citado a la Jefatura de Policía Local junto con sus padres y un abogado, imputándosele un delito de conducción sin permiso tipificado en el artículo 384 del Código Penal.

Las penas previstas para este delito incluyen prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un a noventa días.

Además, dejar un vehículo en la vía sin señalizar ni retirar puede ser considerado un delito por generar un obstáculo que suponga un grave peligro para la circulación.

Este delito puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días.

La policía local, por su parte, apela a la responsabilidad de los conductores y ocupantes “ante cualquier accidente, permanezcan en el lugar, protejan la zona, avisen de inmediato a los servicios de emergencia y colaboren con las autoridades. Es preferible informar voluntariamente que ser localizado posteriormente, con las correspondientes consecuencias legales y económicas”.