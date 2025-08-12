El derribo del bar Chiquete permitirá aumentar el valor patrimonial de Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ya ha comenzado a derribar el edificio conocido comúnmente como Bar Chiquete, situado junto a la Puerta de Talavera. El objetivo principal es recuperar el lienzo histórico de la muralla y mejorar el espacio urbano en uno de los accesos con mayor afluencia de tránsito tanto peatonal como rodado.

Es una reforma delicada y de gran complejidad técnica porque las construcciones están adosadas a la muralla. Gracias a este derribo se dejará visible aproximadamente el 50% de uno de los cubos de la muralla, quedando aún pendientes otras edificaciones adosadas, que el Ayuntamiento prevé ir adquiriendo progresivamente.

El objetivo final del consorcio es que toda la Puerta de Talavera quede libre de construcciones y que patrimonio y ciudad convivan en equilibrio, convirtiéndose en un espacio urbano de calidad.

La intervención ha sido realizada en coordinación con la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura. La directora general de Patrimonio, Adela Rueda, por su parte, ha resaltado que “estas actuaciones requieren precisión arqueológica, seguimiento constante y un compromiso firme con la conservación".

Próximos propósitos para la ciudad

Este proyecto también incluye la urbanización del espacio liberado, ampliando aceras y mejorando la accesibilidad en la zona. A medio plazo, la Puerta de Talavera se integrará en el nuevo diseño de movilidad que contempla la construcción de una glorieta financiada con fondos de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).

De esta forma, una vez que la travesía de la carretera N-110 pase a ser competencia del ayuntamiento, se construirá una rotonda que va a sustituir a los semáforos actuales y va a ordenar el tráfico "siguiendo el modelo de la glorieta Víctimas del Terrorismo que tan buenos resultados ha dado", ha explicado el alcalde.

Además, el edificio situado en el rincón inferior del mismo entorno ya es de propiedad municipal y ya se trabaja en su proyecto de demolición.

El alcalde ha recordado que “este derribo se enmarca en un plan más amplio de recuperación de la muralla, que incluye próximas actuaciones en el postigo de Santa María y otros puntos de la ciudad”.

“Estamos hablando de intervenciones que no solo rescatan elementos históricos, sino que reordenan espacios clave para el futuro de Plasencia”, ha concluido Pizarro.