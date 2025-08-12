Modificación de las infraestructuras de la ciudad
La Avenida Calvo Sotelo de Plasencia estará cortada al tráfico mañana por obras
El corte de la Avenida se debe a la demolición del bar Chiquete de 6.00 a 8.00 de la mañana, el resto del día estará cerrada solo la Puerta Talavera
Mónica Meneses
Debido a los trabajos de demolición, con maquinaria pesada, del edificio del Bar Chiquete, mañana 13 de agosto permanecerá cortado al tráfico, en horario de 6 a 8 de la mañana el carril de subida de la avenida de Calvo Sotelo.
El nuevo desvío
De esta forma, el tráfico será desviado por la zona de San Juan para evitar el paso por la Puerta Talavera, durante este tramo horario.
Este corte y desvío se mantendrán aproximadamente hasta las 8.00 horas. Asimismo, una vez finalizada la demolición del frontal de los edificios, un camión se situará en la calle Talavera, que quedará cortada al tráfico como en días anteriores durante toda la mañana.
Además, la empresa ejecutora dispondrá de dos operarios para la gestión del tráfico en la zona con el apoyo de la Policía Local.
