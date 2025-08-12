La Avenida Calvo Sotelo de Plasencia estará cortada al tráfico mañana por obras

Debido a los trabajos de demolición, con maquinaria pesada, del edificio del Bar Chiquete, mañana 13 de agosto permanecerá cortado al tráfico, en horario de 6 a 8 de la mañana el carril de subida de la avenida de Calvo Sotelo.

El nuevo desvío

De esta forma, el tráfico será desviado por la zona de San Juan para evitar el paso por la Puerta Talavera, durante este tramo horario.

Este corte y desvío se mantendrán aproximadamente hasta las 8.00 horas. Asimismo, una vez finalizada la demolición del frontal de los edificios, un camión se situará en la calle Talavera, que quedará cortada al tráfico como en días anteriores durante toda la mañana.

Además, la empresa ejecutora dispondrá de dos operarios para la gestión del tráfico en la zona con el apoyo de la Policía Local.