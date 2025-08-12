Suspenden una actuación y cierran el parque de la Isla de Plasencia por la lluvia

La actuación prevista para las 22.00 horas de este martes del mago Roger y la banda placentina Duplicados en el parque de la Isla ha sido suspendida debido a condiciones meteorológicas. La situación tormentosa ha obligado además a desalojar y cerrar el parque, según ha confirmado el ayuntamiento de la ciudad.

El mago Roger iba a inaugurar esta nueva edición del programa '20 a la Isla' con su espectáculo 'Vive tus sueños', una propuesta que combina magia visual, dramaturgia y participación del público. Con más de dos décadas de trayectoria, el artista fue reconocido con el Premio Nacional Escena en 2014. Por su parte, el grupo placentino Duplicados nació en 2023, impulsado por la curiosidad incansable y el amor por la música en vivo de Cuatro músicos.

Por otro lado, el 13,14 y 15 de agosto los niños entre 12 y 26 años podrán disfrutar de unos talleres gratuitos de dj, improvisación teatral, creación de videojuegos y ritmo de baile en la Casa de la Juventud de Plasencia.