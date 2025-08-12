Suspenden una actuación y cierran el parque de la Isla de Plasencia por la lluvia
El mago Roger iba a inaugurar la nueva edición del programa '20 a la Isla' a las 22.00 horas
La actuación prevista para las 22.00 horas de este martes del mago Roger y la banda placentina Duplicados en el parque de la Isla ha sido suspendida debido a condiciones meteorológicas. La situación tormentosa ha obligado además a desalojar y cerrar el parque, según ha confirmado el ayuntamiento de la ciudad.
El mago Roger iba a inaugurar esta nueva edición del programa '20 a la Isla' con su espectáculo 'Vive tus sueños', una propuesta que combina magia visual, dramaturgia y participación del público. Con más de dos décadas de trayectoria, el artista fue reconocido con el Premio Nacional Escena en 2014. Por su parte, el grupo placentino Duplicados nació en 2023, impulsado por la curiosidad incansable y el amor por la música en vivo de Cuatro músicos.
Por otro lado, el 13,14 y 15 de agosto los niños entre 12 y 26 años podrán disfrutar de unos talleres gratuitos de dj, improvisación teatral, creación de videojuegos y ritmo de baile en la Casa de la Juventud de Plasencia.
- Un camión de la basura aplasta a un coche aparcado en la Plaza del Salvador en Plasencia
- Martes Mayor: Plasencia recibe su gran día con folklore, concursos y premios
- Un Martes Mayor marcado por el calor, pero con gran afluencia turística
- El derribo del bar Chiquete permitirá aumentar el valor patrimonial de Plasencia
- El sur y el norte de Plasencia se une con la apertura de la Avenida de Roberto Iniesta
- Carrefour compra 1,1 millones de kilos de cereza y colabora con una empresa de Plasencia
- Un menor de 16 años detenido por chocar y abandonar el coche de su padre en Plasencia
- El ayuntamiento de Plasencia reforma el kiosco del parque de La Isla