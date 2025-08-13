El ayuntamiento de Plasencia insta a los residentes a protegerse del calor

Continúan las altas temperaturas en la ciudad, con un calor excesivo y con las alertas activadas. Es una de las ciudades de la región donde se están registrando las temperaturas más altas. Así pues, el consorcio municipal ha recordado que “la prevención es la mejor protección”.

Además, se incide en evitar la exposición al sol entre las horas centrales, las 12.00 y las 17.00 horas, beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, usar ropa ligera y de colores claros. También, utilizar gorra o sombrero, mantener la vivienda fresca bajando persianas y toldos.

Asimismo, es muy importante prestar especial atención a mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Ante mareos, dolor de cabeza, confusión o fiebre: acude de inmediato a un centro médico.

“Cuidarnos es responsabilidad de todos”, ha recalcado el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio.

Los síntomas de un golpe de calor son dolor de cabeza, mareos, piel caliente, seca y enrojecida y una temperatura corporal muy elevada. Ante estos síntomas se debe bajar la temperatura corporal quitando el exceso de ropa, aplicar compresas frías en cuello, axilas, inglés y frente, a parte de trasladar a la persona a un sitio más fresco y ventilado.

También hay usar abanicos o ventiladores, si se puede, y dar sorbos de agua en pequeñas cantidades y nunca muy fría. En los peores casos, si se pierde el conocimiento, llamar al 112.