Las incorporaciones serán a últimos de octubre y principios de noviembre
Plasencia inicia un nuevo plan de empleo con 116 contrataciones para desempleados
El contrato tendrá una duración de 12 meses y el plazo para presentar las ofertas acaba en la segunda quincena de octubre
Mónica Meneses
Arranca el Plan de Empleo Municipal 2025-2026 con 116 contrataciones en distintas categorías profesionales con 12 meses de duración. El programa está destinado principalmente a personas desempleadas.
El plazo para presentar las ofertas acaba en la segunda quincena de octubre y las incorporaciones se harán entre finales de ese mes y la primera semana del mes de noviembre.
Áreas de contratación
Las nuevas plazas abarcan una amplia variedad de perfiles entre los cuales se encuentran 51 auxiliares de ayuda a domicilio, 10 operarios de instalaciones deportivas, 10 operarios de servicios múltiples, 9 auxiliares administrativos, incluyendo 4 para personas con discapacidad, 7 personas para limpieza, 6 operarios de brigada verde, 3 monitores deportivos y 3 auxiliares de turismo, entre otros.
El proyecto reserva plazas a personas con discapacidad y prioriza la incorporación de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, como mayores de 45 años, jóvenes menores de 30, desempleados de larga duración y personas con discapacidad.
El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Plasencia, Álvaro Astasio, ha explicado que “se reservan puestos para personas con discapacidad, garantizando así la igualdad de oportunidades y la inclusión real”.
Objetivo
Además de fomentar la inserción laboral, el plan busca reforzar servicios esenciales como la atención social, el mantenimiento urbano, la cultura, el deporte y el turismo. “No solo generamos puestos de trabajo, también mejoramos la vida diaria de nuestros vecinos”, ha afirmado Astasio.
El programa cuenta con una inversión total de 2.893.569 euros, financiados con 1.392.780 euros aportados por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura y 1.500.789,52 euros de fondos propios del Ayuntamiento.
“Hoy Plasencia abre 116 puertas al empleo. Este plan es una apuesta firme por las personas, por el talento local y por el futuro de nuestra ciudad”, ha concluido el edil.
