La Avenida Virgen del Puerto de Plasencia tendrá una nueva glorieta

El ayuntamiento de Plasencia ha adjudicado en la última junta de gobierno local el contrato menor para el levantamiento topográfico, redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obras y coordinación en materia de seguridad y salud para la construcción de una glorieta en Avenida Virgen del Puerto.

Objetivo principal

Con esta obra, la avenida, que es una de las principales vías de la ciudad, mejorará la seguridad vial y la fluidez de tráfico. Tras esta actuación, se reorganizará la circulación, ya que consta de un alto volumen de vehículos y tiene problemas de seguridad.

Según el acta de la junta de gobierno, el consorcio no tiene los medios técnicos para realizar la construcción de esta obra y ha tenido que ser adjudicada a una empresa externa que sí dispone de los medios específicos materiales y personal especializado. Así pues, esta reforma ha sido adjudicada al profesional Andrés López Albarrán por 13.431 euros.

Este contrato es necesario para que el consistorio pueda licitar posteriormente su construcción física, de manera que la glorieta en la Avenida Virgen del Puerto está ya planificada y su realización avanza en el calendario municipal.

Al ser un contrato menor, no podrá tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. Los trabajos deberán entregarse al cabo de 3 meses tras la adjudicación.

