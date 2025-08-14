Infraestructuras de la ciudad
La Avenida Virgen del Puerto de Plasencia tendrá una nueva glorieta
El consistorio ha adjudicado a Andrés López Albarrán el contrato menor para el levantamiento topográfico de la nueva rotonda
Mónica Meneses
El ayuntamiento de Plasencia ha adjudicado en la última junta de gobierno local el contrato menor para el levantamiento topográfico, redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud, dirección de obras y coordinación en materia de seguridad y salud para la construcción de una glorieta en Avenida Virgen del Puerto.
Objetivo principal
Con esta obra, la avenida, que es una de las principales vías de la ciudad, mejorará la seguridad vial y la fluidez de tráfico. Tras esta actuación, se reorganizará la circulación, ya que consta de un alto volumen de vehículos y tiene problemas de seguridad.
Según el acta de la junta de gobierno, el consorcio no tiene los medios técnicos para realizar la construcción de esta obra y ha tenido que ser adjudicada a una empresa externa que sí dispone de los medios específicos materiales y personal especializado. Así pues, esta reforma ha sido adjudicada al profesional Andrés López Albarrán por 13.431 euros.
Este contrato es necesario para que el consistorio pueda licitar posteriormente su construcción física, de manera que la glorieta en la Avenida Virgen del Puerto está ya planificada y su realización avanza en el calendario municipal.
Al ser un contrato menor, no podrá tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. Los trabajos deberán entregarse al cabo de 3 meses tras la adjudicación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carrefour compra 1,1 millones de kilos de cereza y colabora con una empresa de Plasencia
- Un camión de la basura aplasta a un coche aparcado en la Plaza del Salvador en Plasencia
- El derribo del bar Chiquete permitirá aumentar el valor patrimonial de Plasencia
- Suspenden una actuación y cierran el parque de la Isla de Plasencia por la lluvia
- Un Martes Mayor marcado por el calor, pero con gran afluencia turística
- El sur y el norte de Plasencia se une con la apertura de la Avenida de Roberto Iniesta
- Un menor de 16 años detenido por chocar y abandonar el coche de su padre en Plasencia
- El ayuntamiento de Plasencia reforma el kiosco del parque de La Isla