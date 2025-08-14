‘Pedaladas contra el cáncer’ llega a Plasencia con 60 bicicletas estáticas

Llega a la capital del Jerte un nuevo evento deportivo y solidario el próximo 14 de septiembre en la Plaza Mayor, ‘Pedaladas contra el cáncer’. Un proyecto que ha sido impulsado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y el gimnasio Isla Sport, con la colaboración del consorcio y de varios centros deportivos de la ciudad.

La actividad consistirá en cuatro sesiones de ciclo indoor al aire libre repartidas a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas, dirigidas por monitores de distintos gimnasios locales. Se instalarán 60 bicicletas estáticas cedidas por Isla Sport, Fitness Master in Cuenta, Liceo, Revolutum y GR100.

Las inscripciones

La inscripción tiene un coste solidario de 7 euros e incluye una clase, bolsa conmemorativa, bidón de agua y avituallamiento. Además, la edad mínima para inscribirse es de 12 años siempre que vayan acompañados de sus tutores legales y haya una autorización previa.

Las matriculaciones ya están abiertas y pueden realizarse escaneando el código QR disponible en el cartel oficial o en los centros deportivos colaboradores mencionados anteriormente.

Cartel del evento / Ayuntamiento de Plasencia

Isabel Blanco, concejala de Deportes, ha destacado el carácter especial de este evento deportivo “es una propuesta novedosa para empezar el curso con energía y buena vibra, y además en un espacio tan emblemático como es la Plaza Mayor”.

Por su parte, Marcial Herrero, presidente de la AECC en Plasencia, ha explicado que “ ‘Pedaladas contra el Cáncer’ será un evento divertido, deportivo y solidario. Invitamos a todo el mundo a inscribirse, bien a través del código QR del cartel, en la sede de la calle Sor Valentina Mirón 47, o en la web Isla Sport. Son solo 7 euros para colaborar con la investigación y apoyar a las personas afectadas por el cáncer.”

Por otro lado, Teo Clemente, gerente de Isla sport y coordinador de las sesiones ha animado a todos a participar: “Queremos reunir a 200 personas pedaleando juntas por una misma causa. No importa de qué gimnasio vengas, lo importante es llenar las 60 bicicletas y recaudar lo máximo posible. Va a ser un día especial, si hay que hacerlo más días, me comprometo a hacerlo también”.

Finalmente, Clemente ha recomendado ir con ropa deportiva, una toalla por motivos de higiene y “muchas ganas de disfrutar”.