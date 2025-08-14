Susto en Plasencia: un incendio y un choque dejan dos vehículos carbonizados

Los vecinos de Plasencia fueron testigos de un gran susto ayer por la tarde, sobre las 19.30 horas, en la avenida Extremadura junto al colegio del Pilar. Un coche comenzó a dar señales de incendio y el conductor, abandonó el vehículo.

Tras su huida, el turismo, descontrolado en llamas, chocó accidentalmente contra otro coche que estaba aparcado en la misma zona, lo que acabó con otro vehículo más calcinado. Afortunadamente, no hay que lamentar ningún herido.

Imagen de los coches en llamas / Toni Gudiel

Rápida intervención de los servicios de emergencia

Al lugar de los hechos llegaron rápidamente los bomberos para sofocar el fuego y la policía de la ciudad para acordonar la zona. Gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencias, las llamas no alcanzaron más zonas de Plasencia ni a otros vehículos.