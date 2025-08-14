Prevención ante los incendios
Los vecinos de Ciudad Jardín de Plasencia quieren formar patrullas para desbrozar el barrio
Los habitantes de la zona denuncian “la pasividad del Ayuntamiento en el desbroce del barrio” y van a pedir “tanto a las parcelas públicas como privadas” desbrozar ellos mismos
Mónica Meneses
Los residentes del barrio placentino de Ciudad Jardín han mostrado sus quejas “ante la pasividad del concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, en la campaña de desbroce de este año”, según ellos.
Tras “no ser lo suficientemente escuchados y atendidos, quieren hacer patrullas para desbrozar ellos mismos el barrio”. Además, han asegurado que “se pediría permiso a los propietarios de las parcelas privadas para desbrozar y al propio ayuntamiento para las parcelas públicas”. Los vecinos del distrito califican la situación como “una vergüenza”.
El nuevo sistema del Ayuntamiento
Igualmente, esta temporada el consorcio puso un nuevo sistema en marcha, que consiste en registrar una solicitud, en el propio ayuntamiento, de la zona que es necesario desbrozar. El edil, afirmó que “con este nuevo plan iban más rápido que otros años”.
El presidente de la barriada de Ciudad Jardín, Juan Benito, antes de verano, ya se había quejado del estado del barrio en materia de desbroce y consideraba un "absurdo" que se tenga que solicitar por registro "un servicio público. Es como si tuviéramos que solicitar que barrieran las calles o regaran los jardines".
Además, criticó que el ayuntamiento no ha comunicado a las asociaciones vecinales este nuevo sistema y solo se ha dicho a través de los medios de comunicación. "No nos parecen maneras porque, si el día que sale en prensa no lo ves, no te enteras".
Este diario ha preguntado al Ayuntamiento por la situación y está a la espera de respuesta.
