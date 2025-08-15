Plasencia recibe una subvención de 418.544 euros para mejorar la eficiencia energética de tres colegios

El ayuntamiento placentino ha aprobado en una sesión de junta de gobierno local la adjudicación del contrato para la redacción de proyectos, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de eficiencia energética que se llevarán a cabo en tres colegios de la ciudad: Inés de Suárez, Miralvalle y San Miguel.

Las mejoras en estos centros educativos permitirán reducir el consumo energético y mejorar el confort, cumpliendo los plazos y requisitos establecidos por la convocatoria autonómica.

Adjudicación

El contrato contempla la entrega de los proyectos de ejecución en el plazo de un mes y la dirección técnica de las obras durante toda su ejecución, incluidos las posibles prórrogas/ampliaciones de plazos. Así pues, esta reforma ha sido adjudicada al arquitecto César González Pérez por 17.932 euros.

Esta mejora está financiada por la Junta de Extremadura y cofinanciada por la Unión Europea gracias a los fondos FEDER 2021-2027, con una subvención total de 418.544 euros.

Gracias a esta inversión, el ayuntamiento de la capital del Jerte continúa con la modernización de infraestructuras de la ciudad.