Plasencia destinará más de 200.000 euros a conservar y renovar las áreas infantiles

El ayuntamiento placentino ha adjudicado en una junta de gobierno local el contrato para la conservación y renovación de varias áreas infantiles de la ciudad. Esta inversión va a permitir mejorar la seguridad y el estado de las zonas de juego infantiles repartidas por Plasencia, respondiendo a las demandas vecinales de renovación y adecuación de estos espacios.

El contrato incluye la sustitución e instalación de elementos de juego, un mantenimiento preventivo, la reparación e inspección de las instalaciones, cumpliendo con las normas de seguridad europea y nacional. Además, el contrato tiene una vigencia de tres años.

Adjudicación

La adjudicación ha sido destinada a la empresa Servicios y Repuestos José Miguel, S.A. por un importe de 203.159 euros. La empresa, además, ampliará en dos años la garantía mínima exigida en el pliego, sin coste adicional para el consistorio.