Plasencia destinará más de 200.000 euros a conservar y renovar las áreas infantiles

Esta inversión mejorará considerablemente la seguridad y el estado de las zonas de juego infantiles repartidas por la ciudad

Toni Gudiel

Mónica Meneses

Plasencia

El ayuntamiento placentino ha adjudicado en una junta de gobierno local el contrato para la conservación y renovación de varias áreas infantiles de la ciudad. Esta inversión va a permitir mejorar la seguridad y el estado de las zonas de juego infantiles repartidas por Plasencia, respondiendo a las demandas vecinales de renovación y adecuación de estos espacios.

El contrato incluye la sustitución e instalación de elementos de juego, un mantenimiento preventivo, la reparación e inspección de las instalaciones, cumpliendo con las normas de seguridad europea y nacional. Además, el contrato tiene una vigencia de tres años.

Adjudicación

La adjudicación ha sido destinada a la empresa Servicios y Repuestos José Miguel, S.A. por un importe de 203.159 euros. La empresa, además, ampliará en dos años la garantía mínima exigida en el pliego, sin coste adicional para el consistorio. 

