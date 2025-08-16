Infraestructuras de la ciudad
Plasencia destinará más de 200.000 euros a conservar y renovar las áreas infantiles
Esta inversión mejorará considerablemente la seguridad y el estado de las zonas de juego infantiles repartidas por la ciudad
Mónica Meneses
El ayuntamiento placentino ha adjudicado en una junta de gobierno local el contrato para la conservación y renovación de varias áreas infantiles de la ciudad. Esta inversión va a permitir mejorar la seguridad y el estado de las zonas de juego infantiles repartidas por Plasencia, respondiendo a las demandas vecinales de renovación y adecuación de estos espacios.
El contrato incluye la sustitución e instalación de elementos de juego, un mantenimiento preventivo, la reparación e inspección de las instalaciones, cumpliendo con las normas de seguridad europea y nacional. Además, el contrato tiene una vigencia de tres años.
Adjudicación
La adjudicación ha sido destinada a la empresa Servicios y Repuestos José Miguel, S.A. por un importe de 203.159 euros. La empresa, además, ampliará en dos años la garantía mínima exigida en el pliego, sin coste adicional para el consistorio.
- Los vecinos de Ciudad Jardín de Plasencia quieren formar patrullas para desbrozar el barrio
- El derribo del bar Chiquete permitirá aumentar el valor patrimonial de Plasencia
- Suspenden una actuación y cierran el parque de la Isla de Plasencia por la lluvia
- La Avenida Virgen del Puerto de Plasencia tendrá una nueva glorieta
- El sur y el norte de Plasencia se une con la apertura de la Avenida de Roberto Iniesta
- Un menor de 16 años detenido por chocar y abandonar el coche de su padre en Plasencia
- El ayuntamiento de Plasencia reforma el kiosco del parque de La Isla
- Susto en Plasencia: un incendio y un choque dejan dos vehículos carbonizados