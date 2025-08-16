Los vecinos de La Esperanza de Plasencia denuncian que la situación en la que viven es “insostenible”

Los vecinos del barrio placentino La Esperanza han denunciado “el abandono municipal” que, según ellos, recibe la zona. Las quejas principalmente se centran en “el aspecto que tienen las calles, la falta de higiene y las numerosas plagas de insectos y roedores con las que conviven”.

Algunos de los residentes han lamentado que “son ellos los que barren sus calles porque todos los días tienen desperdicios visibles”. “Somos conscientes de lo que hay, y sabemos que hay personas buenas y malas, como en todos los sitios, pero queremos vivir en paz y con unas calles limpias”.

Calle del barrio de La Esperanza / Toni Gudiel

“Hemos visto como corren las ratas por las calles, la cantidad de cucarachas que hay tanto en la vía pública como en las casas, solo queremos más barrenderos y más limpieza”, han insistido.

Recogida de firmas

Carmen, la presidenta de la Asociación de La Esperanza, está recogiendo firmas vecinales para tratar las plagas de cucarachas que tienen invadido el barrio y llevarlo al consistorio. Ha afirmado que “lleva casi 100 firmas de vecinos y todavía todo el que quiera puede firmar”.

Barrio de La Esperanza / Toni Gudiel

La postura del consorcio

En cambio, el ayuntamiento de la ciudad desmiente que esta situación sea de abandono. Ha corroborado que “tanto la UTE del agua como la UTE de parques y jardines va cada dos días a limpiar todo el barrio y a cambiar todas las papeleras, pero hay muchos individuos que tratan a las papeleras como contenedores y se llenan a las pocas horas de su recambio”.

También, han subrayado que “se limpia como en los demás barrios pero que en este hay muchas personas indisciplinadas”.

Además, el consorcio ha explicado que la existencia de plagas tanto de cucarachas como ratas es “porque en todos los barrios de la ciudad se están realizando trabajos exhaustivos de desinfección y pueden aparecer en superficie los días posteriores”.

Suscríbete para seguir leyendo