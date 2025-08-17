El abandono de gatos en Malpartida de Plasencia se dispara

Imagínate que en plena ola de calor tienes que sobrevivir en la calle, sin agua fresca, sin comida, sin un hogar. Difícil, ¿verdad? Pues esta es la realidad de los gatos en Malpartida de Plasencia, donde cada vez hay más gatos abandonados y más camadas indeseadas vagando por las calles.

Por suerte, el CER (Captura, Esterilización y Retorno) de Malpartida de Plasencia, se encarga de mejorar la calidad de vida de los pequeños felinos e intentan buscarles un hogar, aunque ha llegado a un punto que una de las voluntarias del CER califica como “insostenible”.

Beatriz, una de las encargadas voluntarias principales de la gestión de las colonias, ha lamentado que “no pueden coger ni encargarse más gatos porque no tienen más medios, no somos una asociación, solo somos voluntarios sin recursos”.

Afortunadamente, la voluntaria agradece que “el ayuntamiento del municipio les ayude con la comida de estos animales, pero necesitan que la gente se anime a adoptar, y que no abandonen a los gatos en la puerta de calle como si fuesen basura”.

Imagen de un gato ciego / CEDIDA

Desgraciadamente, Beatriz ha explicado que este verano el abandono de gatos en el municipio ha crecido considerablemente, “sobre todo hay muchas camadas indeseadas, bebés abandonados en cajas”. El verano pasado también hubo muchos abandonos, pero este año “hemos notado que el número ha crecido notablemente respecto al año anterior, ya tenemos casi 20 gatos”.

Perfil del adoptante

En cuanto al perfil del adoptante, la voluntaria ha comentado que “no tienen que rellenar ningún cuestionario previo, solo tienen que ser unas buenas personas, que le den mucho amor y un hogar de verdad, no una finca”.

El motivo principal de que los voluntarios no den a los animales a propietarios de fincas es porque tienen a los gatos como cuidadores y no se ocupan igual de ellos que en una casa. Beatriz ha lamentado que “muchas personas vienen a pedirnos gatos solo para tenerlos como guardianes de la finca y nosotros no queremos eso”.

Por otro lado, Beatriz ha contado que gracias a las redes sociales ha conseguido que mucha gente del pueblo y asociaciones de Madrid colaboren con ellos de alguna forma, tanto en comida como en adopciones. Ahora el problema reside en que el número de gatos ha aumentado y “no dan para más”.

Finalmente, la cuidadora, pide y anima a todos a que “se animen a adoptar, o si no es adoptar, por lo menos ayudar con la acogida temporal para que los gatos no mueran en la calle”.

Contacto

Para contactar con el CER de Malpartida de Plasencia se puede escribir a sus redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, o en su correo electrónico: cermalpartidadeplasencia@gmail.com

