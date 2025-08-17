Crochet solidario en Plasencia para apoyar la salud mental

La Asociación de Crocheteros de Plasencia ha puesto en marcha una nueva iniciativa para celebrar el día del crochet en el Cachón de Plasencia. Se reunirán para tejer imanes de crochet el día 12 de septiembre en apoyo a la salud mental.

De esta manera la asociación no solo fomenta la creatividad y el amor por arte textil, sino que también promueve una causa noble. Además, esta es una excelente forma de unir a la comunidad en torno a una actividad constructiva y solidaria.

Los beneficios obtenidos en la venta serán destinados a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre. Así pues, se comprometen con el bienestar mental y emocional de las personas.

Esta actividad no solo va a resaltar la importancia del crochet como herramienta terapéutica, sino que también apoyará el trabajo esencial de Feafes Plasencia con la sensibilización sobre la salud mental.