Programa de verano ‘20 a la Isla’
Agustín Durán aterriza en La Isla de Plasencia con un show humorístico
El humorista llenará de risas el parque placentino a partir de las 10 de la noche este martes 19 de agosto
EL PERIÓDICO EXTREMADURA
El parque placentino de la Isla vuelve a llenarse de risas con la actuación del humorista Agustín Durán dentro del programa '20 a La Isla' que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Se podrá disfrutar este martes 19 a las diez de la noche y la entrada es gratuita hasta completar aforo.
El artista es natural de Picón, un municipio de Ciudad Real, y se define como “musicómico”: humorista, músico y profesor de piano, con una vocación absoluta por hacer reír.
En su espectáculo titulado ‘Cazafantoches’, combina monólogos y canciones para ofrecer una sátira hilarante de los personajes más absurdos y cotidianos que rodean a la sociedad actual. Todo ello con su inconfundible retranca manchega y un estilo cercano, musical y “descaradamente” divertido.
Gran trayectoria
Con más de 1,8 millones de visualizaciones en YouTube y una masa de seguidores en redes sociales, Agustín Durán se ha convertido en una de las grandes revelaciones del humor nacional, y también en uno de los rostros más populares de la televisión castellano-manchega.
Una noche para disfrutar en familia del humor sin artificios, al aire libre y en un entorno natural privilegiado, junto al río Jerte.
