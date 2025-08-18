El Ayuntamiento de Plasencia empezará mañana los trabajos de desbroce en Ciudad Jardín

Los vecinos del barrio placentino de Ciudad Jardín han registrado en el Ayuntamiento la solicitud de desbroce de la zona. Así pues, tras recibir esta petición formal, el consistorio procederá al desbroce en las zonas detectadas y comunicadas por los residentes.

Según ha adelantado el edil de Medio Ambiente, Jose María Nisa, los trabajos comenzarán mañana mismo en el Camino Viejo del Puerto, continuarán en la zona de la Residencia de Mayores y se extenderán progresivamente al resto de solares señalados en las solicitudes.

Peticiones especiales

Además, Nisa ha recordado que, debido a la abundancia de pasto generada por las lluvias, se solicitó a los vecinos que las peticiones especiales se tramitaran mediante el registro municipal para organizar de manera ordenada y eficiente las labores de desbroce.

En este sentido, Nisa ha subrayado que la brigada municipal ya actuó de oficio en un primer momento y continúa con los trabajos, pero la rápida proliferación de maleza en determinadas zonas hace que sea imprescindible la colaboración ciudadana a través del registro de solicitudes.

Finalmente, el concejal ha agradecido a los vecinos de Ciudad Jardín “el gesto responsable de registrar su solicitud de manera formal, lo que facilita la planificación de los trabajos y garantiza la atención equilibrada de todas las necesidades de la ciudad”.