Fallece un varón de 70 años por altas temperaturas en Plasencia

Un hombre de 70 años, el cual pertenece al Área de Salud de Plasencia, ha fallecido en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia debido a las altas temperaturas. El hombre se encontraba pescando cuando sufrió los efectos del calor.

Este es el tercer caso que se registra en la región durante el verano de 2025 debido a las altas temperaturas. La primera víctima fue un varón de 67 años, también del área de salud de Plasencia, cuyo fallecimiento fue notificado el pasado mes de julio.

El segundo fallecido fue un varón de 85 años del Área de Salud de Badajoz, notificado a principios del mes de agosto.

Recomendaciones por parte del SES

El Servicio Extremeño de Salud (SES) recuerda a la población que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar alteraciones en el normal funcionamiento de nuestro organismo, como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos.

Los síntomas pueden ir desde calambres, mareos, cefaleas, deshidratación, insolación hasta golpe de calor, siendo este el más grave al poder presentar daño multiorgánico, convulsiones e incluso coma.

Las personas mayores y los menores son más sensibles a los cambios de temperatura, y en las personas con determinadas enfermedades crónicas sometidas a tratamientos médicos o con discapacidades que limitan su autonomía, los mecanismos de termorregulación pueden verse descompensados.

La población especialmente susceptible ante situaciones de calor excesivo son los mayores de 65 años, los menores de 4 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, con trastornos de la memoria o las que reciben ciertos tratamientos como diuréticos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes.

Desde el SES se aconseja a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados, sin esperar a tener sed; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.