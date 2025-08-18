La música de raíz vuelve a Plasencia con la vigésima novena edición de Folk

Llega a Plasencia una nueva edición del Festival Internacional Folk de Plasencia, que en 2026 cumplirá 30 años. La vigésima novena edición se celebrará los días 21, 22 y 23 de agosto con un total de ocho conciertos gratuitos protagonizados por grupos y artistas de distinta procedencia y estilos y las habituales actividades paralelas.

Se podrá disfrutar en el recinto de Torre Lucía y los conciertos, con entrada libre hasta completar aforo, comenzarán todos los días a partir de las 21:30 horas.

Por un lado, se disfrutarán los pasacalles diarios por el centro de la mano de la Asociación de Tamborileros 'Santiago Béjar' y por otro, dos talleres gratuitos en el Centro Cultural Las Claras dirigidos por la artista Sonia Luchena, uno de 'Bailes de Raíz' y otro de 'Balfolk'.

Programación musical

El programa lo abrirá el jueves 21 el grupo Fetén Fetén, el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz, unos castellano-manchegos que se unieron en el año 2009, y los italianos Ars Nova Napoli, que han llevado su música por festivales y escenarios de distintos países de Europa.

La jornada del viernes 22 tendrá un fuerte carácter femenino con la presencia de las seis mujeres que integran la formación portuguesa Crua, el trío gallego Tanxugueiras y Elisa Maqueda, la mitad del dúo Ruiseñora, que comparte con Atilio González.

El programa lo cerrarán el sábado 23 los extremeños The Jig Kickers, los irlandeses Dervish y la polifacética artista manchega Bewis de la Rosa.

Talleres gratuitos

Por otro lado, la inclusión de los talleres gratuitos tiene como objetivo enriquecer y complementar la programación del festival orientado a difundir y poner en valor el folk.

De esta manera, el viernes, 22 de agosto, a las 11:30 horas en el Centro Cultural Las Claras la bailarina Sonia Luchena impartirá un taller de bailes de raíz. En este taller se abordará el baile desde su sentido más primitivo, la necesidad de entrar en relación con el otro a través de la música y el movimiento mediante bailes como la jota y la seguidilla manchega.

El sábado 23 en el mismo lugar y a la misma hora, la artista Luchena presentará un taller sobre el 'balfolk', bailes europeos colectivos, en formato círculo o cadena y también, bailes en pareja o en cuarteto que fueron usados en otras épocas para el encuentro, el disfrute y la celebración, unido siempre a la tierra.

En la presentación del cartel de este año la concejala de Cultura, María Luisa Bermejo, ha destacado que, "un año más, el festival combina la riqueza de nuestras músicas populares con la pluralidad y el mestizaje sonoro de otras culturas”.

El 29º Festival Internacional Folk está organizado por el Ayuntamiento de Plasencia, con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres.