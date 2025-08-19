El grupo placentino ‘Duplicados’ estará hoy en La Isla de Plasencia

La banda placentina Duplicados iba a inaugurar el martes pasado la nueva edición veraniega del programa ‘20 a la Isla’ pero tuvo que ser cancelado por las malas condiciones meteorológicas. Así pues, estarán hoy junto al humorista Agustín Durán deleitando a todos los asistentes a partir de las diez de la noche.

Trayectoria

Duplicados nació en 2023, impulsado por la curiosidad incansable y el amor por la música en vivo de cuatro músicos. Buscan ofrecer al público un show único e irrepetible, al mismo tiempo que disfrutan de lo que más les apasiona, la música en riguroso directo.

Así mismo, trabajan constantemente para ofrecer un potente directo el cual va creciendo en intensidad y se podrá disfrutar de los grandes temas de pop rock nacional hasta temas de las mejores bandas a nivel internacional.