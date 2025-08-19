Ocio en verano
El grupo placentino ‘Duplicados’ estará hoy en La Isla de Plasencia
Tras la cancelación de su concierto la semana pasada por las condiciones meteorológicas, hoy estarán en la nueva edición de ‘20 a la Isla’ a partir de las 22.00 horas
La entrada es gratuita
Mónica Meneses
La banda placentina Duplicados iba a inaugurar el martes pasado la nueva edición veraniega del programa ‘20 a la Isla’ pero tuvo que ser cancelado por las malas condiciones meteorológicas. Así pues, estarán hoy junto al humorista Agustín Durán deleitando a todos los asistentes a partir de las diez de la noche.
Trayectoria
Duplicados nació en 2023, impulsado por la curiosidad incansable y el amor por la música en vivo de cuatro músicos. Buscan ofrecer al público un show único e irrepetible, al mismo tiempo que disfrutan de lo que más les apasiona, la música en riguroso directo.
Así mismo, trabajan constantemente para ofrecer un potente directo el cual va creciendo en intensidad y se podrá disfrutar de los grandes temas de pop rock nacional hasta temas de las mejores bandas a nivel internacional.
