Un hombre en estado grave tras caer de una escalera en Malpartida de Plasencia

Un hombre de 57 años ha resultado herido tras caer desde unas escaleras en la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia.

El suceso ha tenido lugar hoy sobre las 13.40 horas en la calle Derechos Humanos de Malpartida de Plasencia, y ha sido derivado en estado grave hasta el Hospital Virgen del Puerto placentino, con un trauma craneal, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, efectivos de la Guardia Civil, y técnicos de la Dirección General de Trabajo.

El suceso lo está investigando la Dirección General de Trabajo como un probable accidente laboral.