Regresa a Plasencia ‘Low Diamond’ con más un centenar de vehículos

Plasencia recibe un año más a ‘Low Diamond' el 6 y 7 de septiembre en el recinto ferial El Berrocal. Una exposición automovilística benéfica que reunirá en la ciudad a más de un centenar de vehículos procedentes de diferentes puntos de España y Portugal.

El evento se celebrará en formato de museo del automóvil al aire libre y mostrará coches clásicos y de última gama, todos ellos modificados y personalizados con las técnicas actuales de 'tuning europeo'.

Entre las particularidades de la exposición destacan las suspensiones neumáticas, las llantas especiales y los trabajos estéticos que permiten mantener la esencia del modelo original.

Objetivo benéfico

Además, Low Diamond tiene un objetivo solidario y la totalidad de la recaudación irá destinada a la Asociación de Sordos de Plasencia y Norte de Cáceres (ASCAPAS).

ASCAPAS ha señalado que esta colaboración supone un importante apoyo a la labor que desarrolla la entidad, centrada en la integración y normalización de las personas sordas en la sociedad.

Actualmente, la asociación ofrece servicios sociosanitarios a 90 personas , 45 en atención temprana para niños de 0 a 6 años y 45 en habilitación funcional hasta los 66 años. También, impulsa programas de logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, becas, accesibilidad en lengua de signos y subtitulado, entre otros.

En total, ASCAPAS cuenta con un equipo de 14 profesionales que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva en la provincia de Cáceres.

El evento ha sido presentado por el concejal de Festejos, David Dóniga, el presidente de la asociación ‘Low Diamond’, Fernando López y la presidenta de ASCAPAS, Encarna Jiménez. El Ayuntamiento de Plasencia ha subrayado la relevancia de este evento, que combina la afición por el motor con un fin social de primer nivel, “invitando a la ciudadanía a participar y disfrutar de una jornada única”.