Un turismo golpea a un autobús urbano de Plasencia en la autovía

El pasado martes un turismo chocó contra un autobús urbano de la ciudad en la autovía dirección a Cáceres, a la altura de Cañaveral. El vehículo municipal iba a repostar cuando recibió un golpe fortuito en la parte trasera.

Según testigos, al lugar de los hechos acudió la Guardia Civil y todo quedó en un pequeño susto.

El ayuntamiento ha explicado que ni los conductores ni los vehículos han sufrido daños y que el autobús va a continuar prestando servicio público con total normalidad.

