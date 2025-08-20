Sucesos

Un turismo golpea a un autobús urbano de Plasencia en la autovía

El vehículo municipal continuará prestando servicio con total normalidad ya que todo quedó en un susto

Autobuses urbanos de Plasencia

Autobuses urbanos de Plasencia / Toni Gudiel

Mónica Meneses

Plasencia

El pasado martes un turismo chocó contra un autobús urbano de la ciudad en la autovía dirección a Cáceres, a la altura de Cañaveral. El vehículo municipal iba a repostar cuando recibió un golpe fortuito en la parte trasera.

Según testigos, al lugar de los hechos acudió la Guardia Civil y todo quedó en un pequeño susto. 

El ayuntamiento ha explicado que ni los conductores ni los vehículos han sufrido daños y que el autobús va a continuar prestando servicio público con total normalidad.

