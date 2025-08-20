Sucesos
Un turismo golpea a un autobús urbano de Plasencia en la autovía
El vehículo municipal continuará prestando servicio con total normalidad ya que todo quedó en un susto
Mónica Meneses
Plasencia
El pasado martes un turismo chocó contra un autobús urbano de la ciudad en la autovía dirección a Cáceres, a la altura de Cañaveral. El vehículo municipal iba a repostar cuando recibió un golpe fortuito en la parte trasera.
Según testigos, al lugar de los hechos acudió la Guardia Civil y todo quedó en un pequeño susto.
El ayuntamiento ha explicado que ni los conductores ni los vehículos han sufrido daños y que el autobús va a continuar prestando servicio público con total normalidad.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece el empresario Pedro Díaz debido a las altas temperaturas en Plasencia
- Los vecinos de La Esperanza de Plasencia denuncian que la situación en la que viven es “insostenible”
- Los vecinos de Ciudad Jardín de Plasencia quieren formar patrullas para desbrozar el barrio
- El derribo del bar Chiquete permitirá aumentar el valor patrimonial de Plasencia
- Suspenden una actuación y cierran el parque de la Isla de Plasencia por la lluvia
- El Ayuntamiento de Plasencia empezará mañana los trabajos de desbroce en Ciudad Jardín
- La Avenida Virgen del Puerto de Plasencia tendrá una nueva glorieta
- Crochet solidario en Plasencia para apoyar la salud mental