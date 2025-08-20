Mensaje de unidad
Unidas Podemos Plasencia presenta una moción de apoyo a los afectados por el incendio de Jarilla
El partido político placentino de Unidas Podemos ha llevado al consistorio una propuesta en la que reclama más medios y coordinación a la Junta y al Gobierno
Mónica Meneses
El grupo municipal de Unidas Podemos Plasenciaha registrado una moción en el ayuntamiento placentino en la que muestra su apoyo y solidaridad a los vecinos y vecinas de los municipios afectados por el incendio de Jarilla, así como a los equipos de extinción y emergencias que trabajan en condiciones extremas para frenar el avance del fuego.
“Plasencia no puede permanecer ajena a una catástrofe que afecta de lleno a nuestro entorno y a nuestras comarcas vecinas. Esta moción pretende ser una llamada a la responsabilidad compartida y a la acción inmediata, con el convencimiento de que solo con la cooperación institucional podremos afrontar emergencias de esta magnitud” ha comunicado la portavoz del grupo, Mavi Mata.
Las propuestas
Si la moción es aprobada será remitida a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España. Así pues, reclama “el refuerzo urgente de medios humanos y materiales de lucha contra los incendios, una mejor coordinación institucional, actualizar los planes de prevención existentes, y dotar de planes a aquellos municipios que no disponen de los mismos y la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Recuperación y Resiliencia para el norte de Cáceres”.
“Es muy importante que todas las administraciones públicas sean capaces de hacer autocrítica y reconocer que se han visto superadas, y en determinados momentos incluso impotentes para hacer frente a las dimensiones del problema. Debemos ser capaces de aprender de nuestros errores para no repetirlos en el futuro”, ha manifestado el también concejal Gonzalo Torre.
Con esta moción, Unidas Podemos Plasencia quiere trasladar que “ante emergencias de esta magnitud es imprescindible la unidad, la coordinación y el compromiso de todas las administraciones”
