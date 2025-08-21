Arranca el Festival de Folk en Plasencia con una mezcla española e italiana

Comienza hoy la vigésima novena edición del Festival Internacional de Folk de Plasencia y los castellanos leoneses Fetén Fetén y los italianos Ars Nova Napoli son los artistas que inauguran este fin de semana cargado de música de raíz.

El grupo Fetén Fetén nace en 2009 con la necesidad de poner banda sonora a sus influencias y recuerdos. La música de esta original formación es una lectura contemporánea de la música tradicional y de la música popular de baile, géneros que los inspiran y que homenajean utilizando la imaginación y la creatividad como banderas.

Se definen como “dos enamorados de los instrumentos diferentes”, ya que, además de los más convencionales, en su directo se puede escuchar el serrucho, el violín trompeta, la flauta silla de camping o el recogeval.

Trayectoria de Fetén Fetén

Desde que comenzara su andadura en 2009, el dúo ha autoproducido con micromecenazgo los álbumes ‘Fetén Fetén’ en 2011 y ‘Bailables’ en 2014. En 2016 llegaría ‘Cantables’, un disco en el que incorporan letras y voces a sus composiciones musicales con artistas de la talla de Fito Cabrales, Jorge Drexler, Julieta Venegas o Natalia Lafourcade, entre otros.

En el 2018 publican ‘Melodías de Ultramar’ y en septiembre de 2021, junto al compositor y productor Sebastian Schon editaron ‘Cantables II’ en el que de nuevo suman letras y cantantes a sus melodías en 16 canciones interpretadas por artistas como Coque Malla, Bunbury, El Kanka, Depedro o la M.O.D.A.

Ars Nova Napoli

Ars Nova Napoli, también nació en 2009 por la pasión por el repertorio folclórico de Campania. Inicialmente llevaron su obra a las calles, convirtiendo las calles del centro histórico de la ciudad en su escenario natural. Con el tiempo, esto se ha convertido en algo natural, y creen firmemente en la importancia del arte callejero como medio para compartir la cultura popular y la libre expresión artística.

Entre 2010 y 2012, realizaron giras principalmente por el sur de Italia, actuaron en Sicilia en el Parque del Museo Jalari, en Calabria en el Festival Calfrika, entre otros. En 2013, se les abrieron las puertas de importantes festivales de arte callejero. Participaron en el festival Ferrara Buskers dos años consecutivos, ganando en ambas ocasiones: una en la categoría acreditada y otra en la categoría invitada.

Actuaron en la prisión de la ciudad, y el programa de televisión de LaEffe, ‘Storie di Buskers’, dedicó un capítulo entero a su historia. Durante 2014 y 2015 se expandieron internacionalmente, estuvieron en Francia, en el Festival FIMU de Belfort, en París, en Suiza, en España, en Grecia, entre otros.

Una cita musical que espera gran afluencia de público con entrada gratuita a partir de las nueve y media de la noche en Torre Lucía. Además, un animado pasacalles a cargo de la asociación de tamborileros 'Santiago Béjar' abrirá cada día el programa de actuaciones desde la zona centro hasta el escenario de los conciertos.

